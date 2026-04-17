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Bernstein Research

Fraport Outperform

11:21 Uhr
Fraport Outperform
Aktie in diesem Artikel
Fraport AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Fraport mit einem Kursziel von 84 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Alex Irving sieht Fraport besonders vom Thema Treibstoffknappheit im Zuge des Nahost-Kriegs betroffen. Er begründet dies am Montag mit der starken Abhängigkeit von den Netzwerk-Airlines und vom Europa-Geschäft sowie den hohen Verbindlichkeiten./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 01:43 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fraport AG Fototeam / Andreas Meinhardt

Zusammenfassung: Fraport Outperform

Unternehmen:
Fraport AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
84,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
75,00 €		 Abst. Kursziel*:
12,00%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
75,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,04%
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
81,19 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Dividend Forecast
EQS Group EQS-AFR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-Adhoc: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Business Plan 2026 / Resumption of Dividend
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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