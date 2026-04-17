Fraport Aktie
Marktkap. 7,23 Mrd. EURKGV 14,97 Div. Rendite 1,43%
WKN 577330
ISIN DE0005773303
Symbol FPRUF
Fraport Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Fraport mit einem Kursziel von 84 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Alex Irving sieht Fraport besonders vom Thema Treibstoffknappheit im Zuge des Nahost-Kriegs betroffen. Er begründet dies am Montag mit der starken Abhängigkeit von den Netzwerk-Airlines und vom Europa-Geschäft sowie den hohen Verbindlichkeiten./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 01:43 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Fraport AG Fototeam / Andreas Meinhardt
Zusammenfassung: Fraport Outperform
|Unternehmen:
Fraport AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
84,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
75,00 €
|Abst. Kursziel*:
12,00%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
75,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,04%
|
Analyst Name:
Alex Irving
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
81,19 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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