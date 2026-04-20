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Bernstein Research

Fraport Outperform

13:41 Uhr
Fraport Outperform
Aktie in diesem Artikel
Fraport AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Fraport auf "Outperform" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Bis Mitte Mai schienen die Fluggesellschaften noch recht zuversichtlich zu sein, doch mit einer länger anhaltenden Schließung der Straße von Hormus steige das Risiko einer Kerosinverknappung, schrieb Alex Irving in einer am Dienstag vorliegenden Brancheneinschätzung. Airlines mit höheren Margen und niedrigeren Fixkosten wie Ryanair und IAG seien bei Treibstoffengpässen strukturell besser aufgestellt. Kapazitätskürzungen fielen bisher außerhalb des Nahost-Verkehrs nur bescheiden aus, dürften angesichts der stark gestiegenen Flugbenzinpreise aber bevorstehen. KLM, Lufthansa und Delta hätten ihre Flugpläne bereits gekürzt. Dem Flughafenbetreiber Fraport drohe unter anderem wegen seiner Abhängigkeit von der Lufthansa mit ihrer vergleichsweise alten und nicht sparsamen Flugzeugflotte Umsatzdruck./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 17:26 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fraport AG Fototeam / Andreas Meinhardt

Zusammenfassung: Fraport Outperform

Unternehmen:
Fraport AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
84,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
74,55 €		 Abst. Kursziel*:
12,68%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
73,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,74%
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
81,19 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-Adhoc: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Dividend Forecast
EQS Group EQS-AFR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-Adhoc: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Business Plan 2026 / Resumption of Dividend
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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