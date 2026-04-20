Fraport Aktie
Marktkap. 7,23 Mrd. EURKGV 14,97 Div. Rendite 1,43%
WKN 577330
ISIN DE0005773303
Symbol FPRUF
Fraport Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Fraport auf "Outperform" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Bis Mitte Mai schienen die Fluggesellschaften noch recht zuversichtlich zu sein, doch mit einer länger anhaltenden Schließung der Straße von Hormus steige das Risiko einer Kerosinverknappung, schrieb Alex Irving in einer am Dienstag vorliegenden Brancheneinschätzung. Airlines mit höheren Margen und niedrigeren Fixkosten wie Ryanair und IAG seien bei Treibstoffengpässen strukturell besser aufgestellt. Kapazitätskürzungen fielen bisher außerhalb des Nahost-Verkehrs nur bescheiden aus, dürften angesichts der stark gestiegenen Flugbenzinpreise aber bevorstehen. KLM, Lufthansa und Delta hätten ihre Flugpläne bereits gekürzt. Dem Flughafenbetreiber Fraport drohe unter anderem wegen seiner Abhängigkeit von der Lufthansa mit ihrer vergleichsweise alten und nicht sparsamen Flugzeugflotte Umsatzdruck./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 17:26 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Fraport AG Fototeam / Andreas Meinhardt
Zusammenfassung: Fraport Outperform
|Unternehmen:
Fraport AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
84,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
74,55 €
|Abst. Kursziel*:
12,68%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
73,85 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,74%
|
Analyst Name:
Alex Irving
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
81,19 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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