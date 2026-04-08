Henkel vz. Aktie

66,88 EUR -0,12 EUR -0,18 %
STU
Marktkap. 26,12 Mrd. EUR

KGV 14,17 Div. Rendite 2,97%
WKN 604843

ISIN DE0006048432

Symbol HENOF

RBC Capital Markets

Henkel vz Sector Perform

08:01 Uhr
Henkel vz Sector Perform
Henkel KGaA Vz.
66,88 EUR -0,12 EUR -0,18%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Henkel von 75 auf 73 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Wassachon Udomsilpa zufolge könnten die Zukäufe im Haarpflege-Bereich mittelfristig die Umsätze steigern, wie sie am Donnerstag schrieb. Die Risiken dürften beim derzeitigen Anstieg der Rohstoffkosten aber nicht übersehen werden. Udomsilpa bleibt daher an der Seitenlinie./rob/ajx/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 17:52 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA

Zusammenfassung: Henkel vz. Sector Perform

Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
73,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
66,86 €		 Abst. Kursziel*:
9,18%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
66,88 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,15%
Analyst Name:
Wassachon Udomsilpa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
74,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

