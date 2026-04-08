Henkel vz Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Henkel von 75 auf 73 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Wassachon Udomsilpa zufolge könnten die Zukäufe im Haarpflege-Bereich mittelfristig die Umsätze steigern, wie sie am Donnerstag schrieb. Die Risiken dürften beim derzeitigen Anstieg der Rohstoffkosten aber nicht übersehen werden. Udomsilpa bleibt daher an der Seitenlinie./rob/ajx/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 17:52 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Henkel vz. Sector Perform
|Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
73,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
66,86 €
|Abst. Kursziel*:
9,18%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
66,88 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,15%
|
Analyst Name:
Wassachon Udomsilpa
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
74,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
