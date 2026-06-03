STMicroelectronics Aktie
Marktkap. 60,67 Mrd. EURKGV 136,46 Div. Rendite 1,37%
WKN 893438
ISIN NL0000226223
Symbol STMEF
STMicroelectronics Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für STMicroelectronics von 49 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Franzosen böten eine strukturelle Wachstumsstory, nicht bloß eine Kursrally, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Mittwochabend. Er blieb daher auch nach rund 150 Prozent Kursgewinn binnen drei Monaten bei seiner Kaufempfehlung. Seine Prognosen für 2027 lägen um bis zu 30 Prozent über dem Konsens. Als Wachstumstreiber hebt er Energiemanagement-Chips sowie Silizium-Photonik für KI-Rechenzentren sowie Halbleiter für Low-Earth-Orbit-Satelliten hervor./rob/ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2026 / 20:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: STMicroelectronics Buy
|Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
80,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
68,59 €
|Abst. Kursziel*:
16,64%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
67,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,34%
|
Analyst Name:
Francois-Xavier Bouvignies
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
54,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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