Alphabet C (ex Google) Aktie
Marktkap. 3,69 Bio. EURKGV 29,04 Div. Rendite 0,26%
WKN A14Y6H
ISIN US02079K1079
Symbol GOOG
Alphabet C (ex Google) Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Alphabet C-Aktie von 430 auf 420 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Cloud-Sparte bleibe auf Rekordkurs, verlange aber auch Rekord-Investitionen, schrieb Ingo Wermann am Donnerstag nach den Quartalszahlen des Suchmaschinen-Konzerns. Die hohen Investitionen belasteten zunächst den freien Cashflow, sollten sich jedoch langfristig auszahlen./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 15:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 15:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Justin Sullivan/Getty Images
Zusammenfassung: Alphabet C (ex Google) Kaufen
|Unternehmen:
Alphabet C (ex Google)
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
$ 319,70
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
$ 318,19
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Ingo Wermann
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 425,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Alphabet C (ex Google)
|16:21
|Alphabet C (ex Google) Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C (ex Google) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C (ex Google) Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C (ex Google) Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C (ex Google) Neutral
|UBS AG
|16:21
|Alphabet C (ex Google) Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C (ex Google) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C (ex Google) Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C (ex Google) Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C (ex Google) Neutral
|UBS AG
|16:21
|Alphabet C (ex Google) Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C (ex Google) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C (ex Google) Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C (ex Google) Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|Alphabet C (ex Google) Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C (ex Google) Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Alphabet C (ex Google) Neutral
|UBS AG
|16.07.25
|Alphabet C (ex Google) Neutral
|UBS AG
|05.02.25
|Alphabet C (ex Google) Halten
|DZ BANK
|11.01.24
|Alphabet C (ex Google) Neutral
|UBS AG