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Symbol TPLKF

Deutsche Bank AG

PVA TePla Buy

13:11 Uhr
PVA TePla Buy
Aktie in diesem Artikel
PVA TePla AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für PVA Tepla vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die Kennziffern des Hightech-Unternehmens dürften nicht als positiver Kurstreiber fungieren, prognostizierte Michael Kuhn in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Er rechnet mit einem Rückgang der Bruttomarge im Vergleich zum relativ hohen Vorjahresniveau./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 08:35 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: PVA TePla AG

Zusammenfassung: PVA TePla Buy

Unternehmen:
PVA TePla AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
27,40 €		 Abst. Kursziel*:
82,48%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
36,72 €		 Abst. Kursziel aktuell:
36,17%
Analyst Name:
Michael Kuhn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
40,95 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu PVA TePla AG

13:11 PVA TePla Buy Deutsche Bank AG
12.05.26 PVA TePla Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.05.26 PVA TePla Buy Deutsche Bank AG
08.05.26 PVA TePla Halten SMC Research
08.05.26 PVA TePla Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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EQS Group EQS-News: PVA TePla AG: Annual General Meeting Confirms Growth Path
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