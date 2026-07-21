GBC

NanoRepro Kaufen

10:14 Uhr

Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker von GBC hat die NanoRepro AG auf Basis vorläufiger Zahlen im ersten Halbjahr 2026 (per 31.12.) den Umsatz auf knapp 13 Mio. Euro (HJ 2025: 10,3 Mio. Euro) gesteigert und dabei auch von der Vollkonsolidierung der Paedi Protect AG profitiert. In der Folge erneuern die Analysten das Kursziel und das positive Votum.

Nach Analystenaussage habe das Unternehmen die Produktionskompetenz im Hautpflegebereich bei Paedi Protect gebündelt. Dies umfasse den Einkauf von Roh- und Packstoffen sowie die Planung und Durchführung der Produktion. Die Deutsche Kosmetikwerke AG könne sich dadurch stärker auf Markenführung, Marketing und Vertrieb der Marke newkee konzentrieren. Perspektivisch solle auch die Entwicklung von Rezepturen und Verpackungen gemeinsam organisiert werden. Zusätzlich werde Marketing und Vertrieb künftig markenübergreifend aufgestellt, um bestehende Handelsbeziehungen besser zu nutzen und neue Produkte schneller in den Markt einzuführen. Auch in den Bereichen Logistik und IT habe das Unternehmen konkrete Zielbilder entwickelt. Der Standort Kirchhain solle zum zentralen Logistik-Hub ausgebaut werden, wobei sich die notwendigen Investitionen nach Unternehmensangaben innerhalb von rund zwei Jahren amortisieren sollen. Die Kombination aus starkem Umsatzwachstum und fortschreitender Integration bestätige laut GBC den Investment Case. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 4,50 Euro und erneuern das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 23.07.2026, 10:05 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 22.07.2026 um 15:30 Uhr fertiggestellt und am 23.07.2026 um 9:00 Uhr erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=0458c47297fae7be3d761b182fb48ec3



Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.





Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com