Marktkap. 20,56 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker von GBC hat die NanoRepro AG mit Veröffentlichung der Halbjahreszahlen 2025 (per 30.6.) die bisherige Jahresprognose bestätigt. In der Folge erneuern die Analysten das Kursziel und das positive Votum.
Nach Analystendarstellung behalte auch GBC die Schätzungen für das Gesamtjahr 2025 bei. Durch eine Übernahme habe sich die Struktur der Unternehmensgruppe aber grundlegend verändert, sodass die künftige Umsatz- und Ergebnisentwicklung maßgeblich von dieser Integration geprägt sei. Für das Geschäftsjahr 2025 prognostiziere das Analystenteam demnach auf Gruppenebene Umsatzerlöse von 14,73 Mio. Euro (GJ 2024: 15,98 Mio. Euro). Dabei stelle der Vorjahresumsatz einen Pro-forma-Wert dar. Der leichte Rückgang um rund 8 Prozent sei planmäßig und bedeute keine operative Schwäche. Für das Geschäftsjahr 2026 gehe GBC von einer Rückkehr zu deutlichem Wachstum aus und erwarte Umsatzerlöse von 18,49 Mio. Euro. Der prognostizierte Anstieg um rund 26 Prozent gegenüber dem Vorjahr basiere vor allem auf der fortgesetzten positiven Entwicklung der Paedi Protect AG, die ihre Umsätze voraussichtlich auf 14,00 Mio. Euro steigern könne. In der Folge erneuern die Analysten das Kursziel von 4,50 Euro und vergeben weiterhin das Rating „Kaufen“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 10.11.2025, 13:50 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 07.11.2025 um 12:00 Uhr fertiggestellt und 10.11.2025 um 10:00 Uhr erstmals veröffentlicht.
Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=35bc3d8452ccaba9612f92cc668ba5a2
Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com

Unternehmen:
NanoRepro AG		 Analyst:
GBC		 Kursziel:
4,50 €
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
1,53 €		 Abst. Kursziel*:
194,12%
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
1,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
181,25%
Analyst Name:
Matthias Greiffenberger 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

