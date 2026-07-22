Dürr Aktie
Marktkap. 1,27 Mrd. EURKGV 7,64 Div. Rendite 3,55%
WKN 556520
ISIN DE0005565204
Symbol DUERF
Dürr Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Dürr nach vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal von 37 auf 35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Diese seien alles in allem solide gewesen, schrieb Philippe Lorrain in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ein angekündigtes Effizienzprogramm belege, dass der Ausrüster der Automobilindustrie das Augenmerk auf eine Verbesserung der Profitabilität legt./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 05:52 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 05:52 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dürr AG
Zusammenfassung: Dürr Outperform
|Unternehmen:
Dürr AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
35,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
18,24 €
|Abst. Kursziel*:
91,89%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
18,28 €
|Abst. Kursziel aktuell:
91,47%
|
Analyst Name:
Philippe Lorrain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
26,92 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Dürr AG
|11:11
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|16.07.26
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|10.07.26
|Dürr Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.07.26
|Dürr Neutral
|UBS AG
|03.07.26
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|11:11
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|16.07.26
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|10.07.26
|Dürr Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.07.26
|Dürr Neutral
|UBS AG
|03.07.26
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|11:11
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|16.07.26
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|13.05.26
|Dürr Buy
|Warburg Research
|13.05.26
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|12.05.26
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|10.10.19
|Dürr Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|08.01.19
|Dürr Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|01.03.18
|Dürr Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.02.18
|Dürr Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.02.18
|Dürr Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.07.26
|Dürr Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.07.26
|Dürr Neutral
|UBS AG
|03.07.26
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|Dürr Halten
|DZ BANK