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Bernstein Research

Dürr Outperform

11:11 Uhr
Dürr Outperform
Aktie in diesem Artikel
Dürr AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Dürr nach vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal von 37 auf 35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Diese seien alles in allem solide gewesen, schrieb Philippe Lorrain in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ein angekündigtes Effizienzprogramm belege, dass der Ausrüster der Automobilindustrie das Augenmerk auf eine Verbesserung der Profitabilität legt./rob/bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 05:52 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 05:52 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dürr AG

Zusammenfassung: Dürr Outperform

Unternehmen:
Dürr AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
18,24 €		 Abst. Kursziel*:
91,89%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
18,28 €		 Abst. Kursziel aktuell:
91,47%
Analyst Name:
Philippe Lorrain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
26,92 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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