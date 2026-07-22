Alphabet A (ex Google) Aktie
Marktkap. 3,7 Bio. EURKGV 28,96 Div. Rendite 0,27%
WKN A14Y6F
ISIN US02079K3059
Symbol GOOGL
Alphabet A (ex Google) Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Alphabet A-Aktie nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 425 US-Dollar belassen. Der Umsatz der Google-Holding liege über den Erwartungen, die Margen und das Ergebnis je Aktie dagegen leicht unter den Konsensschätzungen, schrieb Brad Erickson in einer ersten Einschätzung vom Vortag. Der Free Cashflow des Technologiekonzerns sei aber erstmals negativ./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 16:42 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 16:42 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: sergign / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Outperform
|Unternehmen:
Alphabet A (ex Google)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 425,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 342,09
|Abst. Kursziel*:
24,24%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 329,35
|Abst. Kursziel aktuell:
29,04%
|
Analyst Name:
Brad Erickson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 425,83
*zum Zeitpunkt der Analyse
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