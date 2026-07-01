UBS AG

STMicroelectronics Buy

11:51 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat STMicroelectronics vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Für den Halbleiterkonzern sehe er weiterhin Potenzial, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie 2027 und 2028 lägen 10 bis 20 Prozent über den Konsensprognosen. Der Experte setzt auf strukturelle Wachstums- und Margentreiber sowie vor allem auf eine zyklische Erholung des Kerngeschäfts./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 14:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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