DWS Group Aktie
Marktkap. 11,47 Mrd. EURKGV 12,18
WKN DWS100
ISIN DE000DWS1007
Symbol DWS
DWS Group GmbHCo Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für DWS von 58 auf 64 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Oliver Carruthers hob seine Schätzungen am Donnerstagabend infolge der Geschäftszahlen der Fondsgesellschaft. Sein Kursziel wurde im Xetra-Handel allerdings bereits überschritten./ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 17:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Olga P Galkina / Shutterstock.com
Zusammenfassung: DWS Group Neutral
|Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
64,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
62,25 €
|Abst. Kursziel*:
2,81%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
62,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,23%
|
Analyst Name:
Oliver Carruthers
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
60,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
|13:51
|DWS Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|29.01.26
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
|29.01.26
|DWS Group Neutral
|UBS AG
|29.01.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|28.01.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|12.01.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|DWS Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|DWS Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.07.22
|DWS Group Underperform
|Credit Suisse Group
|15.06.22
|DWS Group Underperform
|Credit Suisse Group
|28.04.22
|DWS Group Underperform
|Credit Suisse Group
|25.01.22
|DWS Group Underperform
|Credit Suisse Group
|10.12.19
|DWS Group Verkaufen
|DZ BANK
