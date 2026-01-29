DAX 24.521 +0,9%ESt50 5.950 +1,0%MSCI World 4.551 +0,1%Top 10 Crypto 10,73 -1,9%Nas 23.685 -0,7%Bitcoin 69.302 -1,9%Euro 1,1922 -0,4%Öl 70,45 -0,6%Gold 5.084 -5,5%
DWS Group Aktie

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für DWS von 58 auf 64 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Oliver Carruthers hob seine Schätzungen am Donnerstagabend infolge der Geschäftszahlen der Fondsgesellschaft. Sein Kursziel wurde im Xetra-Handel allerdings bereits überschritten./ag/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 17:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DWS Group Neutral

Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
64,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
62,25 €		 Abst. Kursziel*:
2,81%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
62,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,23%
Analyst Name:
Oliver Carruthers 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
60,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

13:51 DWS Group Neutral Goldman Sachs Group Inc.
29.01.26 DWS Group Outperform RBC Capital Markets
29.01.26 DWS Group Equal Weight Barclays Capital
29.01.26 DWS Group Neutral UBS AG
29.01.26 DWS Group Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

dpa-afx Ziele übertroffen DWS-Aktie legt zu: Deutsche-Bank-Tochter hebt Mittelfristziele an - Sonderdividende im Blick DWS-Aktie legt zu: Deutsche-Bank-Tochter hebt Mittelfristziele an - Sonderdividende im Blick
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX startet in der Gewinnzone
finanzen.net DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen
finanzen.net MDAX aktuell: MDAX zum Handelsende im Minus
TraderFox Stocks in Action: ASML, Nemetschek, SAP, DWS Group, Aurubis
finanzen.net DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH haussiert am Donnerstagnachmittag
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX am Donnerstagnachmittag
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: MDAX verbucht am Donnerstagmittag Abschläge
finanzen.net DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH schießt am Donnerstagmittag hoch
EQS Group EQS-News: After Record Year: DWS Exceeds Strategic Mid-term Targets and Increases Ambitions Until 2028
EQS Group EQS-Adhoc: DWS Group GmbH & Co. KGaA: DWS raises mid-term targets and proposes payment of extraordinary dividend in 2027
EQS Group EQS-AFR: DWS Group GmbH & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: DWS Group GmbH & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: DWS Group GmbH & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
Business Times Deutsche Bank’s DWS cuts Asia private credit team: sources
Business Times Deutsche Bank’s DWS cuts Asia private credit team in shift: sources
Zacks Is DWS Science and Technology A (KTCAX) a Strong Mutual Fund Pick Right Now?
