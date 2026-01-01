DAX24.516 +0,9%Est505.938 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,74 +0,4%Nas23.463 -0,9%Bitcoin69.583 -1,5%Euro1,1884 -0,7%Öl70,85 ±-0,0%Gold4.938 -8,2%
DAX geht fester ins Wochenende -- Apple steigert Umsatz und Gewinn -- BioNTech, Rüstungsaktien, Tesla, adidas, ASTA Energy, Novo Nordisk, NVIDIA im Fokus
Aktien von Infineon und ASML im Blick: Halbleiter-Titel stabilisieren sich nach turbulenter Handelswoche
adidas-Aktie springt an: Umsatz und Betriebsergebnis gestiegen - Aktienrückkaufprogramm angekündigt
DAX aktuell

adidas nach Zahlen im Fokus: DAX geht letztlich fester ins Wochenende

30.01.26 17:47 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Freitag an der Börse Frankfurt - DAX mit Erholungskurs am letzten Handelstag der Woche | finanzen.net

Am Freitag konnte sich der DAX wieder nach oben absetzen und so die gestrigen Verluste etwas aufholen. Abermals hatten Anleger die Folgen der Berichtssaison im Blick.

Indizes
DAX 40
24.538,8 PKT 229,4 PKT 0,94%
Charts|News|Analysen

Der DAX begann den Tag bereits mit Gewinnen. Danach hielt er sich auf grünem Terrain. Letztlich verabschiedete sich das deutsche Börsenbarometer 0,94 Prozent stärker bei 24.538,81 Punkten in den Feierabend.

Der letzte DAX-Rekord

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Berichtssaison wirkt weiter nach

Positive Impulse kamen von den US-Börsen, die am Donnerstag im Handelsverlauf einen Teil ihrer anfänglichen Verluste wettmachen konnten. Apple hat zudem nachbörslich mit seinen Zahlen für gute Laune gesorgt.

Auch hierzulande machte die Berichtssaison Kurse: Der Sportartikelhersteller adidas hat mehr verdient und ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt.

Redaktion finanzen.net / Dow Jones / dpa-AFX

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com, Stonel / Shutterstock.com

