Am Freitag konnte sich der DAX wieder nach oben absetzen und so die gestrigen Verluste etwas aufholen. Abermals hatten Anleger die Folgen der Berichtssaison im Blick.

Der DAX begann den Tag bereits mit Gewinnen. Danach hielt er sich auf grünem Terrain. Letztlich verabschiedete sich das deutsche Börsenbarometer 0,94 Prozent stärker bei 24.538,81 Punkten in den Feierabend.



Der letzte DAX-Rekord

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Berichtssaison wirkt weiter nach

Positive Impulse kamen von den US-Börsen, die am Donnerstag im Handelsverlauf einen Teil ihrer anfänglichen Verluste wettmachen konnten. Apple hat zudem nachbörslich mit seinen Zahlen für gute Laune gesorgt.

Auch hierzulande machte die Berichtssaison Kurse: Der Sportartikelhersteller adidas hat mehr verdient und ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt.

