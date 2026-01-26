DAX24.309 -2,1%Est505.892 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,93 -6,1%Nas23.527 -1,4%Bitcoin70.203 -5,7%Euro1,1953 ±-0,0%Öl70,60 +2,7%Gold5.322 -1,7%
Aktienverkauf

Nordex-Aktie knickt ein - Berichte über Aktienplatzierung

29.01.26 20:29 Uhr
Aktienplatzierung sorgt für Unsicherheit: Nordex-Aktie unter Druck | finanzen.net

Bei Nordex macht sich am Donnerstag nach Börsenschluss eine Aktienplatzierung negativ bemerkbar.

Die auf dem höchsten Stand seit 2002 befindlichen Titel des Herstellers von Windkraftanlagen Nordex verloren auf der Plattform Tradegate zeitweise 6,81 Prozent auf 32,02 Euro. In der Spitze hatte der Abschlag 12 Prozent betragen.

Kreisen zufolge verkauft die Beteiligungsgesellschaft Skion der BMW-Erbin Susanne Klatten sieben Millionen Anteile an dem Unternehmen. Der Platzierungspreis dürfte bei 32,15 Euro liegen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf ihr vorliegende Unterlagen. Das wäre im Vergleich zum Schlusskurs von 33,80 Euro ein Abschlag von etwa 5 Prozent.

Analyst Constantin Hesse von Jefferies betonte in einem ersten Kommentar, dass er in der nachbörslich negativen Kursreaktion eine attraktive Kaufgelegenheit für die Papiere sieht. Unter anderem wegen der positiven Auftragslage und dem solide erwarteten Barmittelfluss sei die Ausgangslage für das Jahr 2026 interessant.

/tih/he

FRANKFURT (dpa-AFX)

Nachrichten zu Nordex AG

Analysen zu Nordex AG

DatumRatingAnalyst
20:26Nordex BuyJefferies & Company Inc.
14.01.2026Nordex BuyJefferies & Company Inc.
13.01.2026Nordex UnderperformRBC Capital Markets
13.01.2026Nordex BuyJefferies & Company Inc.
13.01.2026Nordex BuyJefferies & Company Inc.
