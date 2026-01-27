DAX 24.309 -2,1%ESt50 5.892 -0,7%MSCI World 4.533 -0,4%Top 10 Crypto 10,92 -6,2%Nas 23.540 -1,3%Bitcoin 70.225 -5,7%Euro 1,1952 -0,1%Öl 70,72 +2,9%Gold 5.300 -2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Microsoft 870747 Rheinmetall 703000 Deutsche Bank 514000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Tesla A1CX3T Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F ASML NV A1J4U4 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Fed-Entscheid: DAX sackt letztlich ab -- US-Börsen in Rot -- SAP steigert Gewinn -- adidas, Nordex, Deutsche Bank, Tesla, Rüstungsaktien, DroneShield, Meta, IBM, Microsoft, Bitcoin im Fokus
Top News
Wichtige Anpassung im Januar 2026: finanzen.net & finanzen.net ZERO noch besser integriert Wichtige Anpassung im Januar 2026: finanzen.net & finanzen.net ZERO noch besser integriert
Apple-Aktie unter Druck: Warum der Tech-Riese die Kontrolle über die Lieferkette verliert Apple-Aktie unter Druck: Warum der Tech-Riese die Kontrolle über die Lieferkette verliert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Nordex Aktie

Kaufen
Verkaufen
Nordex Aktien-Sparplan
32,02 EUR -2,20 EUR -6,43 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 8,11 Mrd. EUR

KGV 301,34 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0D655

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A0D6554

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NRDXF

Jefferies & Company Inc.

Nordex Buy

20:26 Uhr
Nordex Buy
Aktie in diesem Artikel
Nordex AG
32,02 EUR -2,20 EUR -6,43%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex angesichts eines Berichts über eine Aktienplatzierung auf "Buy" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Demnach verkaufe die Investmentgesellschaft Skion von Susanne Klatten sieben Millionen Aktien, schrieb Constantin Hesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In der nachbörslich negativen Kursreaktion darauf sieht der Experte angesichts bevorstehender Treiber eine attraktive Kaufgelegenheit./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 12:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 12:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nordex

Zusammenfassung: Nordex Buy

Unternehmen:
Nordex AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
30,60 €		 Abst. Kursziel*:
24,18%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
32,02 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,68%
Analyst Name:
Constantin Hesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
29,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nordex AG

20:26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
14.01.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
13.01.26 Nordex Underperform RBC Capital Markets
13.01.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
13.01.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Nordex AG

dpa-afx Aktienverkauf Nordex-Aktie knickt ein - Berichte über Aktienplatzierung Nordex-Aktie knickt ein - Berichte über Aktienplatzierung
finanzen.net Nordex Aktie News: Nordex verbilligt sich am Donnerstagnachmittag
finanzen.net Handel in Frankfurt: TecDAX am Mittag mit Abgaben
finanzen.net Nordex Aktie News: Anleger greifen bei Nordex am Donnerstagmittag zu
finanzen.net Nordex Aktie News: Nordex am Donnerstagvormittag verlustreich
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX gibt letztendlich nach
finanzen.net Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX nachmittags im Minus
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX mit Abgaben
finanzen.net Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX mittags in der Verlustzone
reNEWS VERBUND and Nordex agree 700MW turbine deal
EQS Group EQS-News: VERBUND Green Power and Nordex Group sign multi-year framework agreement for supply of wind turbines totalling 700 MW
reNEWS Nordex claims German top spot in 2025
EQS Group EQS-News: In 2025, the Nordex Group accounted for approx. 32% of new onshore wind turbine installations (MW) in Germany
EQS Group EQS-AFR: Nordex SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
reNEWS Nordex hits 10.2GW annual order record
EQS Group EQS-News: Nordex Group closes Q4 with 3.6 GW in orders, setting a new annual order intake record of 10.2 GW in 2025
reNEWS Nordex probes blade break at German wind farm
RSS Feed
Nordex AG zu myNews hinzufügen