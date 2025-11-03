DAX 23.760 -1,5%ESt50 5.602 -1,4%MSCI World 4.384 -0,3%Top 10 Crypto 14,11 -0,6%Nas 23.835 +0,5%Bitcoin 90.147 -2,5%Euro 1,1516 -0,1%Öl 64,07 -1,2%Gold 3.993 -0,2%
Nordex Aktie

Nordex Aktien-Sparplan
25,72 EUR -0,28 EUR -1,08 %
STU
Marktkap. 6,05 Mrd. EUR

KGV 301,34 Div. Rendite 0,00%
WKN A0D655

ISIN DE000A0D6554

Symbol NRDXF

RBC Capital Markets

Nordex Underperform

09:46 Uhr
Nordex Underperform
Aktie in diesem Artikel
Nordex AG
25,72 EUR -0,28 EUR -1,08%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nordex nach finalen Zahlen mit einem Kursziel von 18,50 Euro auf "Underperform" belassen. Nach den vorab bekannt gegebenen Eckdaten habe es keine größeren Überraschungen mehr gegeben, schrieb Colin Moody am Dienstag. Der Experte wartet nun auf die Telefonkonferenz mit möglichen Aussagen zur Marktdynamik in Deutschland, operativen Störfaktoren in der Türkei und der Cashflow-Entwicklung./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 02:46 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 02:46 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nordex Underperform

Unternehmen:
Nordex AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
18,50 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
25,08 €		 Abst. Kursziel*:
-26,24%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
25,72 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-28,07%
Analyst Name:
Colin Moody 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
25,72 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

