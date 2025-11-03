Nordex Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nordex nach finalen Zahlen mit einem Kursziel von 18,50 Euro auf "Underperform" belassen. Nach den vorab bekannt gegebenen Eckdaten habe es keine größeren Überraschungen mehr gegeben, schrieb Colin Moody am Dienstag. Der Experte wartet nun auf die Telefonkonferenz mit möglichen Aussagen zur Marktdynamik in Deutschland, operativen Störfaktoren in der Türkei und der Cashflow-Entwicklung./rob/tih/ag
