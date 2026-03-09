DAX23.937 +2,3%Est505.832 +2,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1900 +3,3%Nas22.696 +1,4%Bitcoin60.888 +3,3%Euro1,1656 +0,2%Öl91,60 +2,0%Gold5.192 +0,9%
Nordex-Aktie klettert: Neue Aufträge über fast 280 MW in Deutschland

10.03.26 09:33 Uhr
Aktie im Fokus steigt: Nordex sichert sich Aufträge über fast 280 MW

Windkraft-Spezialist Nordex setzt seine Erfolgsserie fort: Der langjährige Partner wpd hat 40 Turbinen mit einer Gesamtleistung von knapp 280 Megawatt für neun deutsche Projekte bestellt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
43,00 EUR 1,26 EUR 3,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Nordex hat weitere Aufträge an Land gezogen. Wie der Windkraftanlagenhersteller mitteilte, hat der langjährige Kunde wpd 40 Turbinen für neun Projekte in Deutschland bestellt. Die Gesamtleistung der Aufträge gab das im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen mit 279,2 MW an. Die Bestellungen umfassen jeweils auch einen Premium-Servicevertrag für die Wartung der Anlagen über einen Zeitraum von 15 Jahren. Die Windenergieanlagen sind für verschiedene Windparks in Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Hessen und Niedersachsen bestimmt.

Die Nordex-Aktie legt im XETRA-Handel am Dienstag zeitweise um 3,90 Prozent auf 42,66 Euro zu.

DJG/brb/hab

DOW JONES

