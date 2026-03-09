Aufträge erhalten

Windkraft-Spezialist Nordex setzt seine Erfolgsserie fort: Der langjährige Partner wpd hat 40 Turbinen mit einer Gesamtleistung von knapp 280 Megawatt für neun deutsche Projekte bestellt.

Nordex hat weitere Aufträge an Land gezogen. Wie der Windkraftanlagenhersteller mitteilte, hat der langjährige Kunde wpd 40 Turbinen für neun Projekte in Deutschland bestellt. Die Gesamtleistung der Aufträge gab das im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen mit 279,2 MW an. Die Bestellungen umfassen jeweils auch einen Premium-Servicevertrag für die Wartung der Anlagen über einen Zeitraum von 15 Jahren. Die Windenergieanlagen sind für verschiedene Windparks in Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Hessen und Niedersachsen bestimmt.

Wer­bung Wer­bung

Die Nordex-Aktie legt im XETRA-Handel am Dienstag zeitweise um 3,90 Prozent auf 42,66 Euro zu.

DJG/brb/hab

DOW JONES