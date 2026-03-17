Nordex Aktie

45,20 EUR +0,70 EUR +1,57 %
STU
Marktkap. 10,86 Mrd. EUR

KGV 25,09 Div. Rendite 0,00%
WKN A0D655

ISIN DE000A0D6554

Symbol NRDXF

Jefferies & Company Inc.

Nordex Buy

08:01 Uhr
Nordex Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Der Krieg im Nahen Osten habe einmal mehr die Abhängigkeit Europas von stark schwankenden Energiemärkten deutlich gemacht, schrieb Constantin Hesse am Mittwochabend. In der Folge setze die Politik auf Erneuerbare Energien als Alternative, um die Verbraucher vor hohen Preisen zu schützen. Der Windkraftanlagenhersteller Nordex habe in einem sich konsolidierenden Markt eine starke Stellung bezogen./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 15:34 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 20:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nordex Buy

Unternehmen:
Nordex AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
45,74 €		 Abst. Kursziel*:
9,31%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
45,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,62%
Analyst Name:
Constantin Hesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,49 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nordex AG

08:01 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
11.03.26 Nordex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.03.26 Nordex Market-Perform Bernstein Research
27.02.26 Nordex Buy Deutsche Bank AG
27.02.26 Nordex Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Nordex AG

TraderFox Trading-Room-Notizen Nordex bleibt in Breakout-Position aufgrund der hohen Ölpreise! Nordex bleibt in Breakout-Position aufgrund der hohen Ölpreise!
finanzen.net Nordex Aktie News: Nordex am Vormittag billiger
EQS Group EQS-News: Die Nordex Group erhält von Prowind Aufträge über 54 MW in Deutschland
finanzen.net Nordex Aktie News: Nordex fällt am Mittwochnachmittag
finanzen.net Nordex Aktie News: Nordex am Mittag mit Kursplus
finanzen.net XETRA-Handel: MDAX klettert zum Handelsende
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: TecDAX beendet den Handel mit Gewinnen
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX verbucht nachmittags Gewinne
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX am Dienstagnachmittag stärker
EQS Group EQS-PVR: Nordex SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
reNEWS Nordex secures 54MW Prowind double
EQS Group EQS-News: The Nordex Group receives orders totaling 54 MW from Prowind in Germany
EQS Group EQS-PVR: Nordex SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
reNEWS Nordex wins 137MW Fehmarn repowering orders
EQS Group EQS-News: Nordex Group receives new orders for 137 MW for repowering projects on the island of Fehmarn in Germany
reNEWS Nordex wins 49MW Heek-Strönfeld turbine order
EQS Group EQS-News: Nordex Group to supply turbines for 49 MW community wind farm in North Rhine-Westphalia, Germany
