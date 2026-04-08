DAX 23.812 -1,1%ESt50 5.861 -0,9%MSCI World 4.448 -0,2%Top 10 Crypto 9,2410 -1,4%Nas 22.635 +2,8%Bitcoin 60.871 -0,2%Euro 1,1664 +0,0%Öl 97,89 +1,2%Gold 4.725 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 Siemens 723610 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Waffenruhe im Nahost-Konflikt bröckelt: DAX tiefrot -- Asiens Börsen mit Verlusten -- Straße von Hormus im Blick - Ölpreis steigt -- Rüstungsaktien, Gold, Ölaktien, BYD, DroneShield, TUI im Fokus
Top News
Commerzbank-Aktie: Halten-Bewertung durch DZ BANK Commerzbank-Aktie: Halten-Bewertung durch DZ BANK
Hole Dir exklusive Börseninfos in Deine Inbox Hole Dir exklusive Börseninfos in Deine Inbox
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

RENK Aktie

Kaufen
Verkaufen
RENK Aktien-Sparplan
54,36 EUR -0,49 EUR -0,89 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 5,38 Mrd. EUR

KGV 53,43 Div. Rendite 1,08%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN RENK73

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000RENK730

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RNKGF

DZ BANK

RENK Kaufen

09:46 Uhr
RENK Kaufen
Aktie in diesem Artikel
RENK
54,36 EUR -0,49 EUR -0,89%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Bewertung von Renk beim fairen Aktienwert von 65 Euro mit "Kaufen" aufgenommen. Die Umsatzstruktur zeige einen wachsenden Fokus auf Verteidigung, schrieb Holger Schmidt am Donnerstag. Der beschleunigte Auf- und Ausbau der Ausrüstung zur Verteidigung ? insbesondere der NATO-Staaten ? und das hohe Auftragsbuch sorgten für Dynamik bei Umsatz und bereinigtem operativen Ergebnis./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 08:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 08:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: RENK Group AG

Zusammenfassung: RENK Kaufen

Unternehmen:
RENK		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
54,46 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
54,36 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Holger Schmidt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
71,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RENK

09:46 RENK Kaufen DZ BANK
07.04.26 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.03.26 RENK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.03.26 RENK Buy Warburg Research
06.03.26 RENK Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu RENK

finanzen.net Strategische Allianzen TKMS und Rheinmetall verkünden neue Partnerschaften - auch Aktien von HENSOLDT und RENK im Blick TKMS und Rheinmetall verkünden neue Partnerschaften - auch Aktien von HENSOLDT und RENK im Blick
dpa-afx ANALYSE-FLASH: DZ Bank startet Renk mit 'Kaufen' - Fairer Wert 65 Euro
finanzen.net RENK Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von RENK
finanzen.net Markterholung nach Entspannung in Nahost: Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS legen zu
finanzen.net RENK Aktie News: RENK am Nachmittag auf grünem Terrain
finanzen.net RENK Aktie News: RENK zieht am Mittwochmittag an
finanzen.net Millionenaufträge für Rheinmetall und RENK: Aktien indes tiefer - TKMS und HENSOLDT im Blick
finanzen.net MDAX-Papier RENK-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in RENK von vor einem Jahr verdient
dpa-afx GNW-Stimmrechte: Renk Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Group EQS-PVR: RENK Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: RENK Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: RENK Group AG: Klaus Refle, sell
EQS Group EQS-AFR: RENK Group AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: RENK Group AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: RENK Group AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: RENK Group AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-DD: RENK Group AG: Birgit Geßler, buy
RSS Feed
RENK zu myNews hinzufügen