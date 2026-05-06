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Marktkap. 5,53 Mrd. EUR

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Symbol RNKGF

Deutsche Bank AG

RENK Buy

13:16 Uhr
RENK Buy
Aktie in diesem Artikel
RENK
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Renk mit einem Kursziel von 73 Euro auf "Buy" belassen. Der Auftragseingang und das operative Ergebnis (Ebit) des Rüstungskonzerns hätten positiv überrascht, schrieb Christophe Menard in seinem am Donnerstag vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: RENK Group AG

Zusammenfassung: RENK Buy

Unternehmen:
RENK		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
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Buy		 Kurs*:
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Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
53,69 €		 Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
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*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RENK

13:16 RENK Buy Deutsche Bank AG
06.05.26 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
06.05.26 RENK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.05.26 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.04.26 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
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EQS Group EQS-PVR: RENK Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: RENK Group AG: Klaus Refle, sell
EQS Group EQS-AFR: RENK Group AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: RENK Group AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: RENK Group AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: RENK Group AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-DD: RENK Group AG: Birgit Geßler, buy
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