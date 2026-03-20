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RBC Capital Markets

Nordex Underperform

15:21 Uhr
Nordex Underperform
Aktie in diesem Artikel
Nordex AG
44,32 EUR -0,52 EUR -1,16%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nordex von 26 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die jüngste Quartalsberichtssaison der europäischen Investitionsgüter-Unternehmen habe seinen Erwartungen insgesamt entsprochen, schrieb Mark Fielding in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. 2026 dürfte für den Sektor ein Jahr des Fortschritts werden, der sich aus organischem Umsatzwachstum und eigenen Anstrengungen vor dem Hintergrund eines uneinheitlichen Marktumfelds ergibt. Der Nahost-Krieg sei eindeutig ein Risikofaktor, auch wenn die bisherigen Störungen begrenzt seien./edh/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2026 / 18:57 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nordex

Zusammenfassung: Nordex Underperform

Unternehmen:
Nordex AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
45,50 €		 Abst. Kursziel*:
-23,08%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
44,32 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-21,03%
Analyst Name:
Mark Fielding 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
40,61 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nordex AG

15:21 Nordex Underperform RBC Capital Markets
19.03.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
11.03.26 Nordex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.03.26 Nordex Market-Perform Bernstein Research
27.02.26 Nordex Buy Deutsche Bank AG
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