Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Waffenruhe in Nahost bröckelt: DAX sinkt -- Straße von Hormus im Blick - Ölpreis steigt -- Rüstungsaktien, SAP, Ölaktien, BYD, DroneShield, TUI, Palantir im Fokus
Überraschende Dow-Aktie schlägt NVIDIA: Dieser Industriekonzern liefert doppelte Rendite
Waffenruhe auf der Kippe: DAX fällt unter 24.000-Punkte-Marke - Sentiment-Analyse: Private DAX-Anleger vorsichtiger
Danone Aktie

Danone Aktien-Sparplan
68,64 EUR -0,28 EUR -0,41 %
STU
63,22 CHF -0,38 CHF -0,60 %
BRX
Marktkap. 44,34 Mrd. EUR

KGV 27,19 Div. Rendite 2,93%
UBS AG

Danone Buy

11:51 Uhr
Danone Buy
Danone S.A.
68,64 EUR -0,28 EUR -0,41%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Guillaume Delmas bezog sich am Mittwoch auf jüngste Medienberichte, wonach der Nahrungsmittelkonzern eine mögliche Übernahme des aktuell zu Reckitt gehörenden US-Spezialisten für Babynahrung Mead Johnson erwägt. Das sei allerdings keine große Überraschung. Denn zum einen sei das Interesse von Danone an den Amerikanern nicht neu. Zum anderen habe Reckitt im Rahmen seiner strategischen Neuausrichtung bereits deutlich gemacht, dass Mead Johnson nicht mehr zum Kerngeschäft des Unternehmens gehöre./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 08:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Danone Buy

Unternehmen:
Danone S.A.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
69,38 €		 Abst. Kursziel*:
36,93%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
68,64 €		 Abst. Kursziel aktuell:
38,40%
Analyst Name:
Guillaume Delmas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
83,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Danone S.A.

11:51 Danone Buy UBS AG
07.04.26 Danone Sell Deutsche Bank AG
07.04.26 Danone Buy Jefferies & Company Inc.
02.04.26 Danone Buy UBS AG
02.04.26 Danone Overweight Barclays Capital
Nachrichten zu Danone S.A.

