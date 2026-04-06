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Marktkap. 117,99 Mrd. EUR

KGV 17,32 Div. Rendite 1,13%
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WKN 924781

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ISIN FR0000073272

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Symbol SAFRF

Deutsche Bank AG

SAFRAN Buy

09:46 Uhr
SAFRAN Buy
Aktie in diesem Artikel
SAFRAN S.A.
314,00 EUR 2,30 EUR 0,74%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Safran von 348 auf 365 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Profil des Luftfahrtzulieferers sei robust, das erste Quartal dürfte solide ausgefallen sein, schrieb Christophe Menard in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran

Zusammenfassung: SAFRAN Buy

Unternehmen:
SAFRAN S.A.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
365,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
314,40 €		 Abst. Kursziel*:
16,09%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
314,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,24%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
365,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SAFRAN S.A.

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