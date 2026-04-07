adesso Aktie
Marktkap. 355,6 Mio. EURKGV 31,30
WKN A0Z23Q
ISIN DE000A0Z23Q5
Symbol ADSGF
adesso SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Adesso von 150 auf 107 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Jahresbericht des IT-Dienstleisters habe ein solides Wachstum bestätigt, schrieb Yannik Siering am Donnerstag in ihrem Resümee zum Bericht im März. Sie reduzierte jedoch wegen höherer Steuern ihre Schätzungen für das Ergebnis je Aktie der Jahre 2026 und 2027. Das Kursziel verringerte sich zudem auch wegen höherer Kapitalkosten (WACC)./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: adesso Buy
|Unternehmen:
adesso SE
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
107,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
55,80 €
|Abst. Kursziel*:
91,76%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
56,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
91,07%
|
Analyst Name:
Yannik Siering
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
127,80 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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