DAX 23.789 -1,2%ESt50 5.862 -0,9%MSCI World 4.448 -0,2%Top 10 Crypto 9,2600 -1,2%Nas 22.635 +2,8%Bitcoin 61.255 +0,4%Euro 1,1675 +0,1%Öl 97,79 +1,1%Gold 4.727 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Siemens 723610 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Waffenruhe in Nahost bröckelt: DAX sinkt -- Straße von Hormus im Blick - Ölpreis steigt -- Rüstungsaktien, SAP, Ölaktien, BYD, DroneShield, TUI, Palantir im Fokus
Top News
Überraschende Dow-Aktie schlägt NVIDIA: Dieser Industriekonzern liefert doppelte Rendite Überraschende Dow-Aktie schlägt NVIDIA: Dieser Industriekonzern liefert doppelte Rendite
Waffenruhe auf der Kippe: DAX fällt unter 24.000-Punkte-Marke - Sentiment-Analyse: Private DAX-Anleger vorsichtiger Waffenruhe auf der Kippe: DAX fällt unter 24.000-Punkte-Marke - Sentiment-Analyse: Private DAX-Anleger vorsichtiger
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

adesso Aktie

Kaufen
Verkaufen
adesso Aktien-Sparplan
56,00 EUR -1,50 EUR -2,61 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 355,6 Mio. EUR

KGV 31,30
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0Z23Q

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A0Z23Q5

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ADSGF

Warburg Research

adesso SE Buy

11:21 Uhr
adesso SE Buy
Aktie in diesem Artikel
adesso SE
56,00 EUR -1,50 EUR -2,61%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Adesso von 150 auf 107 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Jahresbericht des IT-Dienstleisters habe ein solides Wachstum bestätigt, schrieb Yannik Siering am Donnerstag in ihrem Resümee zum Bericht im März. Sie reduzierte jedoch wegen höherer Steuern ihre Schätzungen für das Ergebnis je Aktie der Jahre 2026 und 2027. Das Kursziel verringerte sich zudem auch wegen höherer Kapitalkosten (WACC)./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: adesso Buy

Unternehmen:
adesso SE		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
107,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
55,80 €		 Abst. Kursziel*:
91,76%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
56,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
91,07%
Analyst Name:
Yannik Siering 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
127,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu adesso SE

11:21 adesso Buy Warburg Research
01.04.26 adesso Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.02.26 adesso Kaufen SMC Research
13.01.26 adesso Hold Jefferies & Company Inc.
27.11.25 adesso Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu adesso SE

dpa-afx ANALYSE-FLASH: Warburg Research senkt Ziel für Adesso auf 107 Euro - 'Buy'
finanzen.net Börse Frankfurt: SDAX zum Handelsstart im Minus
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX zum Ende des Dienstagshandels im Minus
finanzen.net Börse Frankfurt: SDAX am Nachmittag mit Gewinnen
finanzen.net Börse Frankfurt: SDAX notiert mittags im Plus
finanzen.net adesso SE öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX-Anleger greifen mittags zu
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: SDAX zeigt sich zum Handelsstart schwächer
EQS Group EQS-News: adesso SE publishes 2025 consolidated financial statements: Sales increased to EUR 1.47 billion (+14%) / EBITDA improved by 30% to EUR 123.6 million / Earnings per share EUR 2.83
EQS Group EQS-AFR: adesso SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: adesso increases sales for 2025 to EUR 1.47 billion (+13%)/EBITDA at EUR 123.6 million (+26%) at the upper end of the forecast range/Dividend increase to EUR 0.78 proposed
EQS Group EQS-DD: adesso SE: Setanta GmbH, buy
EQS Group EQS-PVR: adesso SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: adesso SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-NVR: adesso SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: adesso renews portal architecture for AOK / IT service provider develops standardised platform for creating all front-end applications for the AOK community
RSS Feed
adesso SE zu myNews hinzufügen