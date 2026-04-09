DAX 24.058 +0,1%ESt50 5.969 -0,3%MSCI World 4.563 +0,0%Top 10 Crypto 9,4860 -1,2%Nas 23.639 +2,0%Bitcoin 62.505 -0,5%Euro 1,1787 -0,1%Öl 95,12 -0,2%Gold 4.807 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 NVIDIA 918422 Heidelberger Druckmaschinen 731400 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Amazon 906866 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Bank 514000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung im Iran-Konflikt hält an: DAX stabil -- Asiens Börsen überwiegend fester -- Lufthansa-Streiks gehen weiter -- Samsung, Pershing Square USA , AIXTRON, ASML, Mercedes-Benz, EVOTEC im Fokus
Top News
Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co. Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.
Shelly-Aktie gewinnt: Umsatz überraschend deutlich gesteigert Shelly-Aktie gewinnt: Umsatz überraschend deutlich gesteigert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

adesso Aktie

Kaufen
Verkaufen
adesso Aktien-Sparplan
59,00 EUR +0,70 EUR +1,20 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 363,28 Mio. EUR

KGV 31,30
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0Z23Q

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A0Z23Q5

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ADSGF

SMC Research

adesso SE Kaufen

09:34 Uhr
adesso SE Kaufen
Aktie in diesem Artikel
adesso SE
59,00 EUR 0,70 EUR 1,20%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

Nach Darstellung von SMC-Research hat die adesso SE im Geschäftsjahr 2025 trotz eines schwachen gesamtwirtschaftlichen Umfelds ihren langjährigen Wachstumskurs fortgesetzt und sowohl Umsatz als auch Ergebnis deutlich gesteigert. Der SMC-Analyst Adam Jakubowski hebt insbesondere die überproportionale Verbesserung der Profitabilität hervor, mit der eine wichtige Trendwende gelungen sei. Auch sonst biete das Unternehmen ein überzeugendes Bild und dürfte laut SMC-Research das beeindruckende Wachstum der letzten Jahrzehnte auch in Zukunft fortsetzen.

Laut SMC-Research habe adesso auch 2025 in einem von schwacher gesamtwirtschaftlicher Dynamik geprägten Umfeld den seit Jahrzehnten verfolgten steilen Aufwärtskurs unbeirrt fortgesetzt und die Erlöse um 14 Prozent auf 1.466 Mio. Euro gesteigert. Zugleich habe sich das in den beiden Vorjahren schwächelnde Ergebnis wieder überproportional verbessert, sodass beim EBITDA mit 123,6 Mio. Euro ein neuer Rekordwert erzielt worden sei. Die Margen hätten damit zwar noch nicht wieder das Niveau früherer Jahre erreicht, die Richtung habe diesmal aber gestimmt.

Die starke Dynamik sei laut SMC-Research auf die Positionierung im IT-Sektor zurückzuführen, der grundsätzlich wachstumsstärker und robuster als die Gesamtwirtschaft sei. Der entscheidende Treiber sei jedoch unternehmensspezifisch: adesso habe sich früh darauf spezialisiert, die Kernprozesse der adressierten Branchen zu optimieren und mithilfe von IT – meist kundenindividuell erstellter Software – zu vernetzen und zu automatisieren. Damit sei adesso schon lange, bevor der Begriff breite Verwendung gefunden habe, ein Digitalisierungsspezialist gewesen. Ergänzend werde die bewährte Expansionsstrategie als Erfolgsfaktor genannt, die eine schrittweise Erschließung weiterer Branchen, Fachgebiete und Länder vorsehe. Zudem habe adesso früh einen starken Fokus auf die eigene Attraktivität als Arbeitgeber gelegt und damit die Grundlage für das kräftige Personalwachstum geschaffen.

Diese strategischen Weichenstellungen zahlten sich laut SMC-Research seit Jahren in überdurchschnittlichem Wachstum aus, das sich seit dem Börsengang auf mehr als 21 Prozent pro Jahr belaufe und größtenteils organisch erzielt worden sei. Inzwischen sei adesso damit zur Nummer vier im deutschen Markt aufgestiegen und unter den deutschen Anbietern sogar die Nummer eins. Dies werde insbesondere vor dem Hintergrund der zunehmenden Bedeutung der digitalen Souveränität als wichtiger Aspekt gewertet.

Ein Ende dieses Wachstumstrends sei nach Einschätzung von SMC-Research derzeit nicht absehbar. Die Nachfrage nach Digitalisierungsdienstleistungen steige kontinuierlich, und mit der Expansion in weitere Zielbranchen und Länder verfüge adesso über zusätzliche Wachstumstreiber. Auch KI und insbesondere agentische KI würden nicht als grundlegende Bedrohung für das Geschäftsmodell gesehen. Zwar könnten Auswirkungen auf die Wettbewerbsintensität und Preismodelle nicht ausgeschlossen werden, der zentrale Effekt werde jedoch in einem zusätzlichen Digitalisierungsschub gesehen, der die Nachfrage weiter erhöhen dürfte. Mit der tiefen Kenntnis der Geschäftsprozesse in den adressierten Branchen und der umfassenden IT-Expertise sei adesso aus Sicht von SMC-Research gut positioniert, um auch in einer von KI geprägten Umgebung erfolgreich zu bleiben.

Gleichwohl habe SMC-Research im Bewertungsmodell vorsichtige Annahmen getroffen und kalkuliere mit einer nachlassenden Wachstumsdynamik sowie lediglich stabilen Margen. Dennoch ergebe sich ein fairer Wert von 140,00 Euro je Aktie, der deutlich über dem aktuellen Börsenkurs liege. Daraus leite sich eine klare Unterbewertung ab, weshalb SMC-Research das Urteil „Buy“ bestätige.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 15.04.2026 um 9:30 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 15.04.2026 um 8:22 Uhr fertiggestellt und am 15.04.2026 um 9:15 Uhr veröffentlicht.

 

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/04/2026-04-15-SMC-Studie-adesso_frei.pdf

 

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: adesso Kaufen

Unternehmen:
adesso SE		 Analyst:
SMC Research		 Kursziel:
140,00 €
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
58,80 €		 Abst. Kursziel*:
138,10%
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
59,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
137,29%
Analyst Name:
Dr. Adam Jakubowski 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
129,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu adesso SE

09:34 adesso Kaufen SMC Research
09.04.26 adesso Buy Warburg Research
01.04.26 adesso Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.02.26 adesso Kaufen SMC Research
13.01.26 adesso Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu adesso SE

StockXperts adesso: Erhebliches Wachstums- und Kurspotenzial adesso: Erhebliches Wachstums- und Kurspotenzial
Aktien-Global adesso: Erhebliches Wachstums- und Kurspotenzial
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: So performt der SDAX am Mittag
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Warburg Research senkt Ziel für Adesso auf 107 Euro - 'Buy'
finanzen.net Börse Frankfurt: SDAX zum Handelsstart im Minus
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX zum Ende des Dienstagshandels im Minus
finanzen.net Börse Frankfurt: SDAX am Nachmittag mit Gewinnen
finanzen.net Börse Frankfurt: SDAX notiert mittags im Plus
finanzen.net adesso SE öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
EQS Group EQS-News: adesso SE publishes 2025 consolidated financial statements: Sales increased to EUR 1.47 billion (+14%) / EBITDA improved by 30% to EUR 123.6 million / Earnings per share EUR 2.83
EQS Group EQS-AFR: adesso SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: adesso increases sales for 2025 to EUR 1.47 billion (+13%)/EBITDA at EUR 123.6 million (+26%) at the upper end of the forecast range/Dividend increase to EUR 0.78 proposed
EQS Group EQS-DD: adesso SE: Setanta GmbH, buy
EQS Group EQS-PVR: adesso SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: adesso SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-NVR: adesso SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: adesso renews portal architecture for AOK / IT service provider develops standardised platform for creating all front-end applications for the AOK community
RSS Feed
adesso SE zu myNews hinzufügen