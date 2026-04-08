Porsche Automobil Aktie

Marktkap. 9,59 Mrd. EUR

Div. Rendite 5,25%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN PAH003

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000PAH0038

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol POAHF

Warburg Research

Porsche Automobil Hold

11:46 Uhr
Porsche Automobil Hold
Porsche Automobil Holding SE
32,17 EUR -0,24 EUR -0,74%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Porsche SE nach den Ende März vorgelegten Jahreszahlen von 36 auf 34 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Hold" belassen. Angesichts der breiten Prognosespannen für 2026, des unsicheren Zollumfelds und der weiterhin verhaltenen Profitabilität der beiden Kernbeteiligungen VW und Porsche AG sieht Analyst Fabio Hölscher nur begrenzte Kurskatalysatoren für die VW-Dachgesellschaft. Zum Jahresbericht schrieb er am Donnerstag, dass er den Erwartungen weitgehend entsprochen habe./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Porsche Automobil Hold

Unternehmen:
Porsche Automobil Holding SE		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
34,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
32,44 €		 Abst. Kursziel*:
4,81%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
32,17 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,69%
Analyst Name:
Fabio Hölscher 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
38,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Porsche Automobil Holding SE

11:46 Porsche Automobil Hold Warburg Research
31.03.26 Porsche Automobil Halten DZ BANK
20.02.26 Porsche Automobil Buy Deutsche Bank AG
19.01.26 Porsche Automobil Underweight Barclays Capital
14.01.26 Porsche Automobil Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Deutsche Welle Volkswagen Group profits take big hit on Porsche shift
Deutsche Welle Volkswagen Group profits take big hit on Porsche shift
Deutsche Welle Volkswagen Group profits take big hit on Porsche shift
Deutsche Welle Volkswagen Group profits take big hit on Porsche shift
Deutsche Welle Volkswagen Group profits take big hit on Porsche shift
Deutsche Welle Volkswagen Group profits take big hit on Porsche shift
