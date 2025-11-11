DAX 24.348 +1,1%ESt50 5.789 +1,1%MSCI World 4.420 +0,3%Top 10 Crypto 14,24 +4,5%Nas 23.499 +0,1%Bitcoin 90.652 +2,0%Euro 1,1568 -0,2%Öl 63,74 -2,2%Gold 4.133 +0,2%
Porsche Automobil Aktie

Marktkap. 10,96 Mrd. EUR

Div. Rendite 5,25%
WKN PAH003

ISIN DE000PAH0038

Symbol POAHF

Deutsche Bank AG

Porsche Automobil Buy

09:11 Uhr
Porsche Automobil Buy
Porsche Automobil Holding SE
37,47 EUR 1,09 EUR 3,00%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Porsche SE von 46 auf 43 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Er rechne mit einer substanziellen Dividende für das Jahr 2025, schrieb Tim Rokossa in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Diese hänge an der Höhe der Dividenden der beiden großen Beteiligungen Volkswagen und Porsche AG. Die Konsensschätzung für die Dividende je Aktien der Porsche SE belaufe sich auf 1,66 Euro./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 07:50 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images

Zusammenfassung: Porsche Automobil Buy

Unternehmen:
Porsche Automobil Holding SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
43,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
36,72 €		 Abst. Kursziel*:
17,10%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
37,47 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,76%
Analyst Name:
Tim Rokossa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
38,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Porsche Automobil Holding SE

09:11 Porsche Automobil Buy Deutsche Bank AG
04.11.25 Porsche Automobil Neutral UBS AG
22.10.25 Porsche Automobil Hold Warburg Research
01.10.25 Porsche Automobil Buy Deutsche Bank AG
14.08.25 Porsche Automobil Halten DZ BANK
mehr Analysen

