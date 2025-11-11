Porsche Automobil Aktie
Marktkap. 10,96 Mrd. EURDiv. Rendite 5,25%
WKN PAH003
ISIN DE000PAH0038
Symbol POAHF
Porsche Automobil Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Porsche SE von 46 auf 43 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Er rechne mit einer substanziellen Dividende für das Jahr 2025, schrieb Tim Rokossa in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Diese hänge an der Höhe der Dividenden der beiden großen Beteiligungen Volkswagen und Porsche AG. Die Konsensschätzung für die Dividende je Aktien der Porsche SE belaufe sich auf 1,66 Euro./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Porsche Automobil Buy
|Unternehmen:
Porsche Automobil Holding SE
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
43,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
36,72 €
|Abst. Kursziel*:
17,10%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
37,47 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,76%
|
Analyst Name:
Tim Rokossa
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
38,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
