Porsche Automobil Aktie
Marktkap. 10,25 Mrd. EURDiv. Rendite 5,25%
WKN PAH003
ISIN DE000PAH0038
Symbol POAHF
Porsche Automobil Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Porsche SE von 50 auf 46 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Tim Rokossa passte seine Schätzungen für die VW-Konzernholding in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar an die jüngste Gewinnwarnung des Sportwagenbauers Porsche AG an. Außerdem berücksichtigte er in seinem Modell die in diesem Jahr zugeflossenen Dividenden./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images
Zusammenfassung: Porsche Automobil Buy
|Unternehmen:
Porsche Automobil Holding SE
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
46,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
33,43 €
|Abst. Kursziel*:
37,60%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
33,67 €
|Abst. Kursziel aktuell:
36,62%
|
Analyst Name:
Tim Rokossa
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
41,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
