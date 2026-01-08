Porsche Automobil Aktie
Marktkap. 11,84 Mrd. EURDiv. Rendite 5,25%
WKN PAH003
ISIN DE000PAH0038
Symbol POAHF
Porsche Automobil Underweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Porsche SE auf "Underweight" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Zölle, Emissionsvorschriften, EU-Regulierungen und der China-Markt blieben 2026 im Mittelpunkt der Debatte, schrieb Henning Cosman in einem am Freitag vorliegenden Automobil-Branchenausblick. Er bleibt generell negativ gestimmt für den Sektor, da es an strukturellem Gegenwind nicht mangele. Seine Branchenfavoriten sind VW und Ferrari./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 19:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images
Zusammenfassung: Porsche Automobil Underweight
|Unternehmen:
Porsche Automobil Holding SE
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
35,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
38,32 €
|Abst. Kursziel*:
-8,66%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
38,99 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-10,23%
|
Analyst Name:
Henning Cosman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
37,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
