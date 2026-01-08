DAX 25.155 +0,1%ESt50 5.951 +0,8%MSCI World 4.487 +0,1%Top 10 Crypto 12,25 +0,5%Nas 23.480 -0,4%Bitcoin 77.435 -0,8%Euro 1,1646 -0,1%Öl 62,44 -0,4%Gold 4.474 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Siemens 723610 Allianz 840400 BASF BASF11 Infineon 623100 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asiens Börsen beenden Handel fester -- Tilray übertrifft Erwartungen -- BioNTech, Rheinmetall, TKMS & Co., DroneShield, Glencore, Rio Tinto, Merck & Co. im Fokus
Top News
Bitcoin & Co: Diese Krypto-Themen werden wichtig im neuen Jahr Bitcoin & Co: Diese Krypto-Themen werden wichtig im neuen Jahr
Warten auf US-Arbeitsmarktdaten: DAX behauptet sich über 25.000-Punkte-Marke Warten auf US-Arbeitsmarktdaten: DAX behauptet sich über 25.000-Punkte-Marke
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Porsche Automobil Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
38,99 EUR +0,43 EUR +1,12 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 11,84 Mrd. EUR

Div. Rendite 5,25%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN PAH003

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000PAH0038

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol POAHF

Barclays Capital

Porsche Automobil Underweight

09:41 Uhr
Porsche Automobil Underweight
Aktie in diesem Artikel
Porsche Automobil Holding SE
38,99 EUR 0,43 EUR 1,12%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Porsche SE auf "Underweight" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Zölle, Emissionsvorschriften, EU-Regulierungen und der China-Markt blieben 2026 im Mittelpunkt der Debatte, schrieb Henning Cosman in einem am Freitag vorliegenden Automobil-Branchenausblick. Er bleibt generell negativ gestimmt für den Sektor, da es an strukturellem Gegenwind nicht mangele. Seine Branchenfavoriten sind VW und Ferrari./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 19:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images

Zusammenfassung: Porsche Automobil Underweight

Unternehmen:
Porsche Automobil Holding SE		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
38,32 €		 Abst. Kursziel*:
-8,66%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
38,99 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-10,23%
Analyst Name:
Henning Cosman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Porsche Automobil Holding SE

09:41 Porsche Automobil Underweight Barclays Capital
28.11.25 Porsche Automobil Halten DZ BANK
12.11.25 Porsche Automobil Buy Deutsche Bank AG
04.11.25 Porsche Automobil Neutral UBS AG
22.10.25 Porsche Automobil Hold Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE

finanzen.net Aktuelle Analyse Underweight von Barclays Capital für Porsche Automobil-Aktie Underweight von Barclays Capital für Porsche Automobil-Aktie
finanzen.net Schwacher Handel: DAX verbucht zum Start Abschläge
finanzen.net Börse Frankfurt: LUS-DAX startet in der Verlustzone
finanzen.net Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil tendiert am Vormittag nordwärts
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: DAX zum Handelsende stärker
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX legt zum Handelsende zu
finanzen.net Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil verzeichnet am Donnerstagnachmittag Verluste
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX fällt am Donnerstagnachmittag
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich schwächer
Cnet Audi, Porsche, VW Announce Major US Recalls Tied to Rearview Camera Glitch
Korea Times Porsche Korea boosts customer satisfaction, aims for sustainable growth
Zacks Ferrari vs. Porsche: Which Luxury Icon Leads the Road Ahead?
Financial Times Porsche ‘Ferrarification’ push backfires with $300mn US lawsuit
MarketWatch My husband, 73, is giving me a life estate in his home, yet leaving his son a $200K Porsche. Is this cause for divorce?
Benzinga Lithia Buys Elite Porsche, Audi Stores In High-End LA Markets
Deutsche Welle Porsche CEO Oliver Blume to step down
Deutsche Welle Porsche CEO Oliver Blume to step down
RSS Feed
Porsche Automobil Holding SE zu myNews hinzufügen