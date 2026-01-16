DAX 24.940 -1,4%ESt50 5.925 -1,7%MSCI World 4.507 -0,2%Top 10 Crypto 12,49 -0,4%Nas 23.515 -0,1%Bitcoin 79.993 -0,8%Euro 1,1624 +0,3%Öl 63,62 -0,9%Gold 4.663 +1,5%
Heute im Fokus
US-Zolldrohungen im Grönland-Streit: DAX unter Druck -- Bitcoin, D-Wave, Nordex, SAP, Siemens Energy, DroneShield, Rüstungsaktien, Novo Nordisk, NVIDIA, Alphabet, Netflix, Bayer im Fokus
Top News
Netflix-Aktie: Streaming-Riese will nach Warner-Kauf auch die Leinwand dominieren Netflix-Aktie: Streaming-Riese will nach Warner-Kauf auch die Leinwand dominieren
DAX wegen Zollsorgen unter 25.000er-Marke: Grönland-Streit könnte Handelskonflikt eskalieren lassen DAX wegen Zollsorgen unter 25.000er-Marke: Grönland-Streit könnte Handelskonflikt eskalieren lassen
Porsche Automobil Aktie

36,28 EUR -1,16 EUR -3,10 %
STU
Marktkap. 11,49 Mrd. EUR

Div. Rendite 5,25%
WKN PAH003
WKN PAH003

ISIN DE000PAH0038
ISIN DE000PAH0038

Symbol POAHF
Symbol POAHF

Barclays Capital

Porsche Automobil Underweight

11:46 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Porsche Automobil Holding SE
36,28 EUR -1,16 EUR -3,10%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Porsche SE anlässlich neuer Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump auf "Underweight" belassen. Er habe in seinem Auto-Ausblick auf 2026 zwar geopolitische Risiken berücksichtigt, doch diese neue Gefahr sei greifbarer und komme früher als erwartet, schrieb Henning Cosman in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Zwar könne es wieder zu Vereinbarungen, Verzögerungen und/oder Ausnahmeregelungen kommen, doch aktuell sei die Rhetorik "abschreckend". Porsche AG, Mercedes-Benz, BMW und VW wären am stärksten betroffen, während Renault und Stellantis weitgehend unbeeinflusst bleiben dürften./edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 00:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images

Zusammenfassung: Porsche Automobil Underweight

Unternehmen:
Porsche Automobil Holding SE		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
36,04 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
36,28 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Henning Cosman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
38,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Porsche Automobil Holding SE

11:46 Porsche Automobil Underweight Barclays Capital
14.01.26 Porsche Automobil Market-Perform Bernstein Research
09.01.26 Porsche Automobil Underweight Barclays Capital
28.11.25 Porsche Automobil Halten DZ BANK
12.11.25 Porsche Automobil Buy Deutsche Bank AG
Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE

finanzen.net Rating im Fokus Porsche Automobil-Analyse: Aktie von Barclays Capital mit Underweight bewertet Porsche Automobil-Analyse: Aktie von Barclays Capital mit Underweight bewertet
finanzen.net DAX 40-Papier Porsche Automobil-Aktie: So viel Verlust hätte eine Porsche Automobil-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: DAX sackt zum Start des Montagshandels ab
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX zum Start steigen
finanzen.net Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil tendiert am Vormittag südwärts
finanzen.net Porsche-Aktie dreht ins Minus: Klarer Rückgang bei den Auslieferungen in 2025 verzeichnet - China belastet
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: DAX fällt zum Handelsende
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX liegt schlussendlich im Plus
finanzen.net Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil am Freitagnachmittag mit roten Vorzeichen
Business Times Porsche sales slump most in 16 years on poor China demand
RTE.ie Porsche sales slide on weak China demand
Financial Times Porsche suffers biggest sales fall since 2009
Cnet Audi, Porsche, VW Issue Major Recall Over Rearview Camera Glitch: How to Know if Your Car Is Affected
Korea Times Porsche Korea boosts customer satisfaction, aims for sustainable growth
Zacks Ferrari vs. Porsche: Which Luxury Icon Leads the Road Ahead?
Financial Times Porsche ‘Ferrarification’ push backfires with $300mn US lawsuit
MarketWatch My husband, 73, is giving me a life estate in his home, yet leaving his son a $200K Porsche. Is this cause for divorce?
