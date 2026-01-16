RWE Aktie
Marktkap. 37,39 Mrd. EURKGV 4,17 Div. Rendite 3,82%
WKN 703712
ISIN DE0007037129
Symbol RWNFF
RWE Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für RWE von 50 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien der europäischen Versorger hätten sich im vergangenen Jahr so stark entwickelt wie seit 2007 nicht mehr, weshalb das weitere Potenzial nun geringer sei, schrieb James Brand in einer am Montag vorliegenden Branchenbetrachtung. Dank der zunehmenden Ergebnisstärke (EPS) sei aber immer noch etwas Luft nach oben. Die Hoffnungen auf ein hohes kurzfristiges Nachfragewachstum könnten sich als überzogen erweisen, was die Konsensschätzungen aber nicht gefährden sollte. Die Abstufungen von Italgas und Enagas auf "Hold" beziehungsweise "Sell" begründet Brand mit der starken Kursentwicklung beziehungsweise drohenden regulatorischen Enttäuschungen./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 08:08 / CET
Zusammenfassung: RWE Buy
|Unternehmen:
RWE AG St.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
55,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
51,22 €
|Abst. Kursziel*:
7,38%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
51,58 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,63%
|
Analyst Name:
James Brand
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
50,72 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu RWE AG St.
|13:56
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|16.01.26
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|15.01.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|15.01.26
|RWE Buy
|UBS AG
