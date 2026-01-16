DAX 24.963 -1,3%ESt50 5.929 -1,7%MSCI World 4.509 -0,1%Top 10 Crypto 12,49 -0,4%Nas 23.515 -0,1%Bitcoin 79.912 -0,9%Euro 1,1641 +0,5%Öl 64,09 -0,2%Gold 4.674 +1,7%
US-Zolldrohungen im Grönland-Streit: DAX unter Druck -- US-Börsen im Feiertag -- adidas, Nordex, SAP, DroneShield, Rüstungsaktien, Novo Nordisk, D-Wave, NVIDIA, Alphabet, Bayer, Bitcoin im Fokus
Ausblick: 3M stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Home Depot: Der 200 Mrd. USD-Trump-Plan trifft auf attraktive 2,5 % Dividendenrendite
RWE Aktie

51,58 EUR +0,16 EUR +0,31 %
STU
Marktkap. 37,39 Mrd. EUR

KGV 4,17 Div. Rendite 3,82%
WKN 703712

ISIN DE0007037129

Symbol RWNFF

Deutsche Bank AG

RWE Buy

13:56 Uhr
RWE Buy
RWE AG St.
51,58 EUR 0,16 EUR 0,31%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für RWE von 50 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien der europäischen Versorger hätten sich im vergangenen Jahr so stark entwickelt wie seit 2007 nicht mehr, weshalb das weitere Potenzial nun geringer sei, schrieb James Brand in einer am Montag vorliegenden Branchenbetrachtung. Dank der zunehmenden Ergebnisstärke (EPS) sei aber immer noch etwas Luft nach oben. Die Hoffnungen auf ein hohes kurzfristiges Nachfragewachstum könnten sich als überzogen erweisen, was die Konsensschätzungen aber nicht gefährden sollte. Die Abstufungen von Italgas und Enagas auf "Hold" beziehungsweise "Sell" begründet Brand mit der starken Kursentwicklung beziehungsweise drohenden regulatorischen Enttäuschungen./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 08:08 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RWE Buy

Unternehmen:
RWE AG St.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
51,22 €		 Abst. Kursziel*:
7,38%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
51,58 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,63%
Analyst Name:
James Brand 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,72 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RWE AG St.

13:56 RWE Buy Deutsche Bank AG
16.01.26 RWE Outperform Bernstein Research
15.01.26 RWE Overweight Barclays Capital
15.01.26 RWE Outperform Bernstein Research
15.01.26 RWE Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu RWE AG St.

TraderFox Stocks in Action Stocks in Action: Bayer, Gerresheimer, RWE, BMW, Deutsche Lufthansa Stocks in Action: Bayer, Gerresheimer, RWE, BMW, Deutsche Lufthansa
finanzen.net RWE Aktie News: RWE am Montagnachmittag mit roter Tendenz
dpa-afx Aktien von E.ON und RWE stemmen sich gegen den Trend
finanzen.net Deutsche Bank AG verleiht RWE-Aktie Buy in jüngster Analyse
finanzen.net RWE Aktie News: RWE verzeichnet am Mittag Verluste
finanzen.net RWE Aktie News: Anleger schicken RWE am Vormittag ins Minus
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX liegt schlussendlich im Plus
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: DAX fällt zum Handelsende
dpa-afx Kursrallye im Energiesektor: Aktien von Siemens Energy und RWE profitieren von Regierungsplänen
reNEWS AR7: RWE wins big in 8.4GW CfD auction
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
reNEWS RWE signs PPA with Thames Water
reNEWS RWE sells 350MW Baltic 2 to PGE
