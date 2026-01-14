RWE-Aktie auf Mehrjahreshoch: Rückenwind durch Offshore-Zuschläge
Die RWE-Aktie klettert erstmals seit mehr als einem Jahrzehnt über die 50-Euro-Marke und erhält Rückenwind durch positive Analystenkommentare nach Offshore-Zuschlägen.
Werte in diesem Artikel
Die RWE-Aktie hat am Donnerstag weiter Rückwind erhalten und ist erstmals seit 2011 wieder über 50 Euro geklettert. Zuletzt stieg das Papier im kaum veränderten DAX um 1,8 Prozent auf 50,24 Euro.
Auftrieb gaben nach dem erfolgreichen Zuschlag bei britischen Off-Shore-Auktionen am Vortag zahlreiche positive Analystenkommentare. So setzte etwa Peter Bisztyga von der Bank of America deshalb sein Kursziel um 3 Euro auf 59 Euro hoch und hat damit das höchste Ziel aller von dpa-AFX beobachteten Analysehäusern.
Metzler-Analyst Guido Hoymann hatte sein Ziel am Vortag auf 57 Euro hochgeschraubt und geschrieben: RWE habe den Zuschlag für vier Großprojekte mit einer Kapazität von 6,9 Gigawatt erhalten, was stark sei mit Blick auf die aktuelle Gesamtkapazität von etwa 40 Gigawatt.
Im XETRA-Handel am Donnerstag gewinnt die RWE-Aktie zeitweise 1,90 Prozent auf 50,30 Euro.
/ck/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf RWE
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere RWE News
Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com, rafapress / Shutterstock.com