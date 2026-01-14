DAX25.280 ±-0,0%Est506.041 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,04 -1,6%Nas23.472 -1,0%Bitcoin83.312 ±-0,0%Euro1,1624 -0,2%Öl63,74 -2,5%Gold4.613 -0,3%
Analystenlob

RWE-Aktie auf Mehrjahreshoch: Rückenwind durch Offshore-Zuschläge

15.01.26 12:57 Uhr
RWE-Aktie auf Jahreshoch: Offshore-Zuschläge treiben Kurs über 50 Euro | finanzen.net

Die RWE-Aktie klettert erstmals seit mehr als einem Jahrzehnt über die 50-Euro-Marke und erhält Rückenwind durch positive Analystenkommentare nach Offshore-Zuschlägen.

Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
RWE AG St.
50,38 EUR 0,90 EUR 1,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die RWE-Aktie hat am Donnerstag weiter Rückwind erhalten und ist erstmals seit 2011 wieder über 50 Euro geklettert. Zuletzt stieg das Papier im kaum veränderten DAX um 1,8 Prozent auf 50,24 Euro.

Auftrieb gaben nach dem erfolgreichen Zuschlag bei britischen Off-Shore-Auktionen am Vortag zahlreiche positive Analystenkommentare. So setzte etwa Peter Bisztyga von der Bank of America deshalb sein Kursziel um 3 Euro auf 59 Euro hoch und hat damit das höchste Ziel aller von dpa-AFX beobachteten Analysehäusern.

Metzler-Analyst Guido Hoymann hatte sein Ziel am Vortag auf 57 Euro hochgeschraubt und geschrieben: RWE habe den Zuschlag für vier Großprojekte mit einer Kapazität von 6,9 Gigawatt erhalten, was stark sei mit Blick auf die aktuelle Gesamtkapazität von etwa 40 Gigawatt.

Im XETRA-Handel am Donnerstag gewinnt die RWE-Aktie zeitweise 1,90 Prozent auf 50,30 Euro.

/ck/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Analysen zu RWE AG St.

DatumRatingAnalyst
11:56RWE OutperformBernstein Research
11:01RWE BuyUBS AG
09:06RWE OverweightBarclays Capital
14.01.2026RWE OverweightBarclays Capital
14.01.2026RWE OutperformBernstein Research
