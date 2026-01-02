DAX24.689 +0,6%Est505.886 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,50 +3,5%Nas23.236 ±-0,0%Bitcoin79.642 +2,0%Euro1,1692 -0,3%Öl60,73 -0,1%Gold4.433 +2,4%
Medienbericht

RWE-Aktie fällt: Chef sieht sinkende Energiekosten

05.01.26 11:42 Uhr
RWE-Aktie in Rot: Chef Krebber rechnet mit fallenden Energiekosten

Der Chef des Energiekonzerns RWE, Markus Krebber, rechnet mit sinkenden Preisen bei Strom und Gas.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
46,84 EUR -0,07 EUR -0,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Großhandelspreise beim Strom seien stabil, sagte Krebber der "Rheinischen Post". "Da der Staat die Netzentgelte bezuschusst, wird es für viele Stromkunden unterm Strich 2026 günstiger werden." Auf mittlere Frist erwarte er dann stabile Preise, denn die Erzeugung werde günstiger, während die Netzentgelte stiegen.

Nach Berechnungen des Vergleichsportals Verivox führen die geringeren Stromnetzgebühren in diesem Jahr für einen Haushalt mit einem Stromverbrauch von 4.000 Kilowattstunden pro Jahr zu einer Entlastung von 77 Euro brutto.

RWE erzeugt seinen Strom unter anderem in Gaskraftwerken. Das Unternehmen beliefert seit einigen Jahren nur noch Großkunden, nicht etwa Privathaushalte. Krebber geht davon aus, dass RWE in den nächsten zwei Jahren von sinkenden Gaspreisen profitieren wird. Als Grund nannte er ein wachsendes Angebot an Flüssiggas (LNG).

Wie die Bundesregierung und die Bundesnetzagentur hält der RWE-Chef die Gasversorgung in diesem Winter für gesichert. "Bei einem normal kalten Winter hat Deutschland kein Problem beim Gas, die Lieferwege sind stabil. Doch das Energiesystem ist auf Kante genäht, das ist riskant", sagte Krebber. "Wenn man jeden Winter schaffen will, auch wenn es sehr kalt wird oder es Lieferausfälle gibt, ist es wichtig, die LNG-Terminals auszubauen."

Die RWE-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,41 Prozent tiefer bei 46,72 Euro.

/bf/DP/he

ESSEN (dpa-AFX)

