LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für RWE auf "Overweight" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen.Trotz der jüngsten Rally bleibe der europäische Versorgersektor aussichtsreich, schrieb Peter Crampton in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Der Markt unterschätze dabei immer noch das Potenzial von RWE für künftiges Wachstum./mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 19:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RWE Overweight

Unternehmen:
RWE AG St.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
52,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
43,25 €		 Abst. Kursziel*:
20,23%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
43,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,23%
Analyst Name:
Peter Crampton 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
47,06 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RWE AG St.

11:36 RWE Overweight Barclays Capital
01.12.25 RWE Outperform Bernstein Research
20.11.25 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
20.11.25 RWE Outperform RBC Capital Markets
14.11.25 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu RWE AG St.

finanzen.net Analyse im Fokus Barclays Capital veröffentlicht Bewertung: RWE-Aktie mit Overweight Barclays Capital veröffentlicht Bewertung: RWE-Aktie mit Overweight
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: DAX beginnt Handel in der Verlustzone
finanzen.net LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsstart leichter
finanzen.net RWE Aktie News: RWE büßt am Nachmittag ein
finanzen.net RWE Aktie News: RWE büßt am Mittag ein
finanzen.net DAX 40-Wert RWE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in RWE von vor 3 Jahren verdient
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
finanzen.net RWE Aktie News: RWE am Vormittag verlustreich
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: DAX fällt zum Start zurück
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
reNEWS RWE appoints new Europe onshore boss
EQS Group EQS-DD: RWE Aktiengesellschaft: Ute Gerbaulet, buy
EQS Group EQS-PVR: RWE Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
reNEWS RWE powers up modernised Lasbek site
reNEWS RWE wins 68MW in latest Italian auction
EQS Group EQS-CMS: Announcement in accordance with Article 5 (1) lit. a) of the Regulation (EU) No. 596/2014 and Article 2 (1) of the Delegated Regulation (EU) 2016/1052
