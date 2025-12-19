DAX24.227 +0,1%Est505.745 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,66 +4,3%Nas23.006 +1,4%Bitcoin75.156 +3,1%Euro1,1715 -0,1%Öl59,45 -0,4%Gold4.331 -0,1%
Windentwicklungsprojekt

RWE-Aktie fester: Polnisches Offshore-Projekt verkauft

19.12.25 10:55 Uhr
RWE-Aktie fester: Offshore-Projekt in Polen verkauft | finanzen.net

RWE trennt sich von seinem Offshore-Windentwicklungsprojekt F.E.W. Baltic II in der polnischen Ostsee.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
43,94 EUR 0,17 EUR 0,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wie der Energieversorger mitteilte, hat er eine entsprechende Vereinbarung für den Windpark mit einer geplanten Kapazität von 350 Megawatt mit PGE unterzeichnet. Der Abschluss der Transaktion ist für das erste Quartal 2026 geplant. Einen Preis nannte RWE nicht.

"Wir sind überzeugt, dass PGE diesen Offshore-Windpark im Zusammenspiel mit ihrem weiteren Portfolio besser realisieren kann als RWE dies mit einem Einzelprojekt tun könnte", sagte Sven Utermöhlen, CEO RWE Offshore Wind. "Unser Ziel, unser Offshore-Wind-Portfolio weiter auszubauen, verfolgen wir unverändert weiter."

Die RWE-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,87 Prozent stärker bei 44,14 Euro.

DOW JONES

rafapress / Shutterstock.com, Dennis Diatel / Shutterstock.com

Analysen zu RWE AG St.

DatumRatingAnalyst
16.12.2025RWE BuyDeutsche Bank AG
12.12.2025RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.12.2025RWE OutperformBernstein Research
11.12.2025RWE OverweightBarclays Capital
01.12.2025RWE OutperformBernstein Research
