RWE trennt sich von seinem Offshore-Windentwicklungsprojekt F.E.W. Baltic II in der polnischen Ostsee.

Wie der Energieversorger mitteilte, hat er eine entsprechende Vereinbarung für den Windpark mit einer geplanten Kapazität von 350 Megawatt mit PGE unterzeichnet. Der Abschluss der Transaktion ist für das erste Quartal 2026 geplant. Einen Preis nannte RWE nicht.

"Wir sind überzeugt, dass PGE diesen Offshore-Windpark im Zusammenspiel mit ihrem weiteren Portfolio besser realisieren kann als RWE dies mit einem Einzelprojekt tun könnte", sagte Sven Utermöhlen, CEO RWE Offshore Wind. "Unser Ziel, unser Offshore-Wind-Portfolio weiter auszubauen, verfolgen wir unverändert weiter."

Die RWE-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,87 Prozent stärker bei 44,14 Euro.

