DAX23.513 -1,4%Est505.636 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,64 -6,6%Nas23.366 +0,7%Bitcoin74.325 -4,7%Euro1,1632 +0,3%Öl63,07 -0,2%Gold4.253 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Airbus 938914 Amazon 906866 HENSOLDT HAG000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unter Druck -- Software-Update für Airbus-Maschinen -- HUGO BOSS mit AR-Chaos -- Bitcoin knickt ein -- BYD, DroneShield, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Palantir, Siemens Energy, TKMS, VW im Fokus
Top News
Global Business Travel Group rückt in den Mittelpunkt möglicher Konsolidierungswellen in der Reisebranche Global Business Travel Group rückt in den Mittelpunkt möglicher Konsolidierungswellen in der Reisebranche
Zalando-Aktie fällt: Warnstreik in Erfurt Zalando-Aktie fällt: Warnstreik in Erfurt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Hebelprodukte auf Krypto-Futures: Mit Hebelprodukten von Société Générale in den Bitcoin- und Ether-Future investieren. Jetzt mehr erfahren!
Pembroke Battery

RWE-Aktie im Minus: Millionen-Investition in Batteriespeicher in Wales

01.12.25 11:20 Uhr
RWE setzt auf Batteriespeicher in Wales - Aktie reagiert aber negativ | finanzen.net

RWE baut seinen bisher größten Batteriespeicher in Großbritannien.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
43,55 EUR -0,17 EUR -0,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wie der Konzern mitteilte, investiert er an seinem Kraftwerksstandort in Südwales für den Bau der Pembroke Battery rund 200 Millionen Pfund. Der Bau, der im Januar genehmigt worden war, soll in der ersten Jahreshälfte 2026 beginnen. Inbetriebnahme ist für das zweite Halbjahr 2028 geplant.

Wer­bung

Das Speichersystem wird bis zu 212 Lithium-Ionen-Batteriecontainer umfassen. Nach der vollständigen Inbetriebnahme kann der Batteriespeicher zwei Stunden lang kontinuierlich bis zu 350 Megawatt (MW) Strom direkt in das Netz einspeisen, das entspricht einer Speicherkapazität von 700 Megawattstunden (MWh).

Im Montagshandel geben die /aktien/rwe-aktie-Papiere via XETRA zwischenzeitlich 0,73 Prozent ab auf 43,42 Euro.

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf RWE

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com, rafapress / Shutterstock.com

Nachrichten zu RWE AG St.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu RWE AG St.

DatumRatingAnalyst
20.11.2025RWE BuyJefferies & Company Inc.
20.11.2025RWE OutperformRBC Capital Markets
14.11.2025RWE BuyJefferies & Company Inc.
13.11.2025RWE OverweightBarclays Capital
12.11.2025RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.11.2025RWE BuyJefferies & Company Inc.
20.11.2025RWE OutperformRBC Capital Markets
14.11.2025RWE BuyJefferies & Company Inc.
13.11.2025RWE OverweightBarclays Capital
12.11.2025RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
14.08.2025RWE Market-PerformBernstein Research
06.08.2025RWE Market-PerformBernstein Research
28.07.2025RWE Market-PerformBernstein Research
25.07.2025RWE Market-PerformBernstein Research
23.06.2025RWE Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
05.02.2024RWE UnderweightBarclays Capital
21.10.2021RWE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
13.08.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
15.05.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RWE AG St. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen