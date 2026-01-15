DAX 25.286 -0,3%ESt50 6.022 -0,3%MSCI World 4.518 +0,0%Top 10 Crypto 12,84 -1,4%Nas 23.530 +0,3%Bitcoin 82.031 -0,4%Euro 1,1620 +0,1%Öl 64,46 +0,9%Gold 4.592 -0,5%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Outperform" belassen. Dies schrieb Deepa Venkateswaran am Donnerstagabend nach der jährlichen Versorger-Konferenz von Jefferies vom 12. bis 15. Januar. RWE sei durch den Finanzchef Michael Müller vertreten gewesen. Er habe signalisiert, dass eine Aufstockung der Investitionspläne mit der Jahresbilanz unwahrscheinlich sei. RWE wolle die Mittel mehr auf US-Windkraft an Land kontrieren./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 20:01 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 05:52 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
RWE AG St.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
51,46 €		 Abst. Kursziel*:
-2,84%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
51,44 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,80%
Analyst Name:
Deepa Venkateswaran 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RWE AG St.

14:01 RWE Outperform Bernstein Research
15.01.26 RWE Overweight Barclays Capital
15.01.26 RWE Outperform Bernstein Research
15.01.26 RWE Buy UBS AG
15.01.26 RWE Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu RWE AG St.

finanzen.net Aktie bewertet Bernstein Research: RWE-Aktie erhält Outperform Bernstein Research: RWE-Aktie erhält Outperform
dpa-afx Kursrallye im Energiesektor: Aktien von Siemens Energy und RWE profitieren von Regierungsplänen
finanzen.net RWE Aktie News: RWE am Mittag mit grünen Vorzeichen
finanzen.net XETRA-Handel DAX zum Start des Freitagshandels in der Verlustzone
finanzen.net Börse Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsstart Zuschläge
finanzen.net RWE Aktie News: Anleger greifen bei RWE am Freitagvormittag zu
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX letztendlich auf grünem Terrain
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels in Grün
dpa-afx RWE-Aktie auf Mehrjahreshoch: Rückenwind durch Offshore-Zuschläge
reNEWS AR7: RWE wins big in 8.4GW CfD auction
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
reNEWS RWE signs PPA with Thames Water
reNEWS RWE sells 350MW Baltic 2 to PGE
