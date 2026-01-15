RWE Aktie
Marktkap. 35,84 Mrd. EURKGV 4,17 Div. Rendite 3,82%
WKN 703712
ISIN DE0007037129
Symbol RWNFF
RWE Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Outperform" belassen. Dies schrieb Deepa Venkateswaran am Donnerstagabend nach der jährlichen Versorger-Konferenz von Jefferies vom 12. bis 15. Januar. RWE sei durch den Finanzchef Michael Müller vertreten gewesen. Er habe signalisiert, dass eine Aufstockung der Investitionspläne mit der Jahresbilanz unwahrscheinlich sei. RWE wolle die Mittel mehr auf US-Windkraft an Land kontrieren./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 20:01 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 05:52 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Andre Laaks, RWE
Zusammenfassung: RWE Outperform
|Unternehmen:
RWE AG St.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
50,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
51,46 €
|Abst. Kursziel*:
-2,84%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
51,44 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,80%
|
Analyst Name:
Deepa Venkateswaran
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
50,17 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu RWE AG St.
|14:01
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|15.01.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|15.01.26
|RWE Buy
|UBS AG
|15.01.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|14:01
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|15.01.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|15.01.26
|RWE Buy
|UBS AG
|15.01.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|14:01
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|15.01.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|15.01.26
|RWE Buy
|UBS AG
|15.01.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|05.02.24
|RWE Underweight
|Barclays Capital
|21.10.21
|RWE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.20
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|13.08.20
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|15.05.20
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|14.08.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|23.06.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research