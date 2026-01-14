RWE Aktie
Marktkap. 35,03 Mrd. EURKGV 4,17 Div. Rendite 3,82%
RWE Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy"belassen. Wanda Serwinowska reagierte am Mittwochabend auf einen Investorentrip der UBS nach Deutschland und Belgien mit Gesprächen mit Energiekonzernen, Beratungshäusern und Politikern. Die Unternehmen sähen Gelegenheiten im Zuge des Baus von Rechnenzentren in Europa, seien aber dennoch vorsichtig mit Blick auf den Einfluss auf den Sektor insgesamt. Enel und RWE sind die "Top Picks" der Analystin in der Branche./mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 19:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Analysen zu RWE AG St.
