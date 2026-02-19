DAX25.085 +0,2%Est506.077 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6800 +1,9%Nas22.683 -0,3%Bitcoin57.319 +0,8%Euro1,1758 -0,1%Öl71,48 -0,6%Gold5.028 +0,6%
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt RWE auf 'Overweight'

20.02.26 13:57 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
51,90 EUR 0,50 EUR 0,97%
Charts|News|Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE auf "Overweight" belassen. Analyst Javier Garrido ging am Donnerstagabend auf die zuletzt drängendsten Themen in der europäischen Versorgerbranche ein, wie die Reform des CO2-Emissionshandels (ETS), des Strommarkts und - ganz aktuell - die Intervention Italiens bei den Strompreisen. Auf letztere werde die EU-Kommission auf jeden Fall reagieren. Denn damit gerate eines der bisherigen Grundprinzipien weiter ins Wanken - die Förderung von sauberer Energie. In diesem Branchenumfeld bestätigt Garrido seine Top-Favoriten SSE und RWE. Erstere wegen des überdurchschnittlichen Wachstums im Bereich Energienetze und letztere wegen ihrer Kapazitätsdynamik mit langfristigen Verträgen. Auch die Netzbetreiber National Grid und Eon sieht er als "sichere Häfen"./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 19:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 00:15 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

