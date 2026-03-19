RWE Aktie
Marktkap. 42,96 Mrd. EURKGV 10,52 Div. Rendite 2,65%
WKN 703712
ISIN DE0007037129
Symbol RWNFF
RWE Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die Pläne von RWE sei ambitioniert, aber realisierbar, schrieb Deepa Venkateswaran in einer am Freitag vorliegenden Studie nach einem Gespräch mit dem Vorstandsvorsitzenden./rob/mf/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 18:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Andre Laaks, RWE
Zusammenfassung: RWE Market-Perform
|Unternehmen:
RWE AG St.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
55,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
58,36 €
|Abst. Kursziel*:
-5,76%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
58,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-5,82%
|
Analyst Name:
Deepa Venkateswaran
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
57,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu RWE AG St.
|12:01
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|19.03.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|19.03.26
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|16.03.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|12:01
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|19.03.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|19.03.26
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|16.03.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|19.03.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|19.03.26
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|16.03.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|13.03.26
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.24
|RWE Underweight
|Barclays Capital
|21.10.21
|RWE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.20
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|13.08.20
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|15.05.20
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|12:01
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|12.03.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|20.02.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|13.02.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|14.08.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research