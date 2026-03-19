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Bernstein Research

RWE Market-Perform

12:01 Uhr
RWE Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
RWE AG St.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die Pläne von RWE sei ambitioniert, aber realisierbar, schrieb Deepa Venkateswaran in einer am Freitag vorliegenden Studie nach einem Gespräch mit dem Vorstandsvorsitzenden./rob/mf/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 18:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Andre Laaks, RWE

Zusammenfassung: RWE Market-Perform

Unternehmen:
RWE AG St.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
58,36 €		 Abst. Kursziel*:
-5,76%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
58,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-5,82%
Analyst Name:
Deepa Venkateswaran 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
57,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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