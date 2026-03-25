RWE Aktie
Marktkap. 41,05 Mrd. EURKGV 10,52 Div. Rendite 2,65%
WKN 703712
ISIN DE0007037129
Symbol RWNFF
RWE Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für RWE von 55 auf 57 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Analystin Deepa Venkateswaran aktualisierte nach den vorgelegten Jahreszahlen und Kapitalmarkttagen europäischer Energiekonzerne ihre Bewertungsmodelle. Für RWE bezog sie auch den überarbeiteten Strategieplan bis 2031 ein, der eine höhere Kapitalallokation in den USA beinhaltet, wie sie am Mittwochabend schrieb. Der Strategieplan sei realisierbar und solide./ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 17:24 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 05:55 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Andre Laaks, RWE
Zusammenfassung: RWE Market-Perform
|Unternehmen:
RWE AG St.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
57,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
56,70 €
|Abst. Kursziel*:
0,53%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
56,64 €
|Abst. Kursziel aktuell:
0,64%
|
Analyst Name:
Deepa Venkateswaran
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
58,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu RWE AG St.
|08:11
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|25.03.26
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|24.03.26
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.03.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|20.03.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
