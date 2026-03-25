DAX 22.957 +1,4%ESt50 5.649 +1,2%MSCI World 4.307 -0,1%Top 10 Crypto 9,0405 -1,3%Nas 21.930 +0,8%Bitcoin 60.674 -1,6%Euro 1,1554 -0,1%Öl 104,7 +1,5%Gold 4.454 -1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 Vonovia A1ML7J Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen in Rot -- AIXTRON baut neues Werk in Malaysia -- Beyond Meat verschiebt überraschend Bilanzveröffentlichung -- Meta, Alphabet, Henkel im Fokus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

RWE Aktie

Kaufen
Verkaufen
RWE Aktien-Sparplan
56,64 EUR -0,24 EUR -0,42 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 41,05 Mrd. EUR

KGV 10,52 Div. Rendite 2,65%
WKN 703712

ISIN DE0007037129

Symbol RWNFF

Bernstein Research

RWE Market-Perform

08:11 Uhr
RWE Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
RWE AG St.
56,64 EUR -0,24 EUR -0,42%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für RWE von 55 auf 57 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Analystin Deepa Venkateswaran aktualisierte nach den vorgelegten Jahreszahlen und Kapitalmarkttagen europäischer Energiekonzerne ihre Bewertungsmodelle. Für RWE bezog sie auch den überarbeiteten Strategieplan bis 2031 ein, der eine höhere Kapitalallokation in den USA beinhaltet, wie sie am Mittwochabend schrieb. Der Strategieplan sei realisierbar und solide./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 17:24 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 05:55 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Andre Laaks, RWE

Zusammenfassung: RWE Market-Perform

Unternehmen:
RWE AG St.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
57,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
56,70 €		 Abst. Kursziel*:
0,53%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
56,64 €		 Abst. Kursziel aktuell:
0,64%
Analyst Name:
Deepa Venkateswaran 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
58,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RWE AG St.

08:11 RWE Market-Perform Bernstein Research
25.03.26 RWE Outperform RBC Capital Markets
24.03.26 RWE Buy Goldman Sachs Group Inc.
23.03.26 RWE Buy Deutsche Bank AG
20.03.26 RWE Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

RSS Feed
RWE AG St. zu myNews hinzufügen