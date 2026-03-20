RWE Aktie
Marktkap. 41,79 Mrd. EURKGV 10,52 Div. Rendite 2,65%
WKN 703712
ISIN DE0007037129
Symbol RWNFF
RWE Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für RWE nach einer Roadshow in den USA auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Analyst Olly Jeffery schrieb in einer am Montag vorliegenden Studie, die Pläne des Energiekonzerns hätten Luft nach oben wegen der Rentabilität interner Investitionen, dem Strombedarf von Rechenzentren und aktuellen Rohstoffpreisen. Er geht davon aus, dass eine schwache Entwicklung des Handelsgeschäfts im ersten Geschäftsquartal anderswo aufgefangen wird./rob/tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com
Zusammenfassung: RWE Buy
|Unternehmen:
RWE AG St.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
55,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
56,22 €
|Abst. Kursziel*:
-2,17%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
55,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-0,90%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
57,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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