RWE Aktie
Marktkap. 39,38 Mrd. EURKGV 4,17 Div. Rendite 3,82%
WKN 703712
ISIN DE0007037129
Symbol RWNFF
RWE Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für RWE von 50 auf 55 Euro angehoben, die Aktien aber nach dem starken Kursverlauf von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft. Das Wachstumspotenzial der Essener sei inzwischen eingepreist, schrieb Deepa Venkateswaran am Donnerstagabend in ihrer Neubewertung. Chancen und Risiken hält sie aktuell für ausgeglichen./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 20:31 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 05:45 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: RWE Market-Perform
|Unternehmen:
RWE AG St.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
55,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
52,10 €
|Abst. Kursziel*:
5,57%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
51,46 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,88%
|
Analyst Name:
Deepa Venkateswaran
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
57,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
