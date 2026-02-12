DAX 24.853 +0,0%ESt50 6.011 -0,4%MSCI World 4.506 -0,2%Top 10 Crypto 8,4885 +2,0%Nas 22.597 -2,0%Bitcoin 55.850 +0,2%Euro 1,1861 -0,1%Öl 67,40 -0,2%Gold 4.983 +1,2%
RWE Aktie

51,46 EUR -0,62 EUR -1,19 %
STU
Marktkap. 39,38 Mrd. EUR

KGV 4,17 Div. Rendite 3,82%
WKN 703712

ISIN DE0007037129

Symbol RWNFF

Bernstein Research

RWE Market-Perform

08:01 Uhr
RWE Market-Perform
RWE AG St.
51,46 EUR -0,62 EUR -1,19%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für RWE von 50 auf 55 Euro angehoben, die Aktien aber nach dem starken Kursverlauf von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft. Das Wachstumspotenzial der Essener sei inzwischen eingepreist, schrieb Deepa Venkateswaran am Donnerstagabend in ihrer Neubewertung. Chancen und Risiken hält sie aktuell für ausgeglichen./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 20:31 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 05:45 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Zusammenfassung: RWE Market-Perform

Unternehmen:
RWE AG St.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
52,10 €		 Abst. Kursziel*:
5,57%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
51,46 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,88%
Analyst Name:
Deepa Venkateswaran 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
57,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RWE AG St.

08:01 RWE Market-Perform Bernstein Research
10.02.26 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
06.02.26 RWE Kaufen DZ BANK
05.02.26 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.02.26 RWE Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu RWE AG St.

dpa-afx Analystenstimme RWE-Aktie: Bernstein hebt Kursziel an, stuft aber ab RWE-Aktie: Bernstein hebt Kursziel an, stuft aber ab
finanzen.net DAX-Handel aktuell: DAX beendet den Handel im Minus
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Verluste
finanzen.net RWE Aktie News: RWE büßt am Donnerstagnachmittag ein
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: DAX nachmittags mit Kursplus
finanzen.net Börse Frankfurt: LUS-DAX legt nachmittags zu
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX auf grünem Terrain
finanzen.net XETRA-Handel: LUS-DAX-Börsianer greifen am Mittag zu
finanzen.net RWE Aktie News: RWE am Mittag schwächer
EQS Group EQS-PVR: RWE Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: RWE Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: RWE Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
reNEWS RWE wins 290MW CfDs in AR7
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
reNEWS RWE signs five-year UK PPA with Lidl
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
