DAX24.380 ±-0,0%Est505.808 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,09 +3,5%Nas23.406 -0,3%Bitcoin89.154 +1,8%Euro1,1614 +0,2%Öl62,62 -0,1%Gold4.237 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Infineon 623100 Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA RWE 703712 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 HENSOLDT HAG000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens 723610 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown beendet: DAX zurückhaltend -- Asiens Märkte etwas höher -- Merck wächst stärker als erwartet -- RENK auf Wachstumskurs -- Siemens, NEL, VW, Deutsche Telekom im Fokus
Top News
Deutsche Telekom-Aktie profitiert: Prognose erneut leicht angehoben - höhere Dividende geplant Deutsche Telekom-Aktie profitiert: Prognose erneut leicht angehoben - höhere Dividende geplant
Energiekontor-Aktie zieht an: Zuversicht für erreichen der Jahresziele Energiekontor-Aktie zieht an: Zuversicht für erreichen der Jahresziele
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten
Nach Rally

RWE-Aktien korrigieren nach skeptischer Kepler-Einstufung

13.11.25 09:23 Uhr
Kepler stuft RWE skeptisch ein - Aktie gibt nach | finanzen.net

Nach ihrer Vortagesrally auf ein Hoch seit 2011 haben die Aktien von RWE am Donnerstag den Rückwärtsgang eingelegt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
46,72 EUR 0,09 EUR 0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Auf der Handelsplattform XETRA werden die Papiere des Versorgers zeitweise 0,9 Prozent tiefer bei 46,44 Euro gehandlelt.

Wer­bung

Die Experten der Investmentbank Kepler Cheuvreux halten die inzwischen erreichte Bewertungsprämie für nur schwer durch Fundamentaldaten zu untermauern. Erwartungsgemäß sei ein Einschnitt bei den Investitionen an der Börse in der jüngeren Vergangenheit enorm honoriert worden. Das aktuelle Kursniveau erscheine angesichts der erwarteten Expansionspläne über 2027 hinaus aber gewagt.

Die Kepler-Experten entfernten zwar ihren Risikoabschlag im Bewertungsmodell vollständig und landen damit bei einem Kursziel von 43,50 Euro. Da dies unter dem aktuellen Kurs liegt, senkten sie die Einstufung nun aber auf "Reduce".

Die RWE-Aktien liegen 2025 bisher gut 62 Prozent im Plus.

/ag/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf RWE

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com, rafapress / Shutterstock.com

Nachrichten zu RWE AG St.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu RWE AG St.

DatumRatingAnalyst
12.11.2025RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025RWE KaufenDZ BANK
12.11.2025RWE BuyJefferies & Company Inc.
12.11.2025RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025RWE OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
12.11.2025RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025RWE KaufenDZ BANK
12.11.2025RWE BuyJefferies & Company Inc.
12.11.2025RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025RWE OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
14.08.2025RWE Market-PerformBernstein Research
06.08.2025RWE Market-PerformBernstein Research
28.07.2025RWE Market-PerformBernstein Research
25.07.2025RWE Market-PerformBernstein Research
23.06.2025RWE Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
05.02.2024RWE UnderweightBarclays Capital
21.10.2021RWE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
13.08.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
15.05.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RWE AG St. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen