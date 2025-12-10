RWE Aktie
Marktkap. 31,71 Mrd. EURKGV 4,17 Div. Rendite 3,82%
WKN 703712
ISIN DE0007037129
Symbol RWNFF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE auf "Outperform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Europäische Energieunternehmen hätten 2026 viel zu bieten, schrieb Deepa Venkateswaran in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie verwies auf den eingepreisten Branchenabschlag, erwartete jährliche Gewinnsteigerungen und höhere Dividendenrenditen. Die Expertin favorisiert Stromnetzbetreiber, sieht aber auch Chancen im Bereich der Erneuerbaren Energien, wobei sie explizit EDP Renováveis, RWE und Engie erwähnte./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 22:26 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 05:45 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
RWE AG St.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
50,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
43,13 €
|Abst. Kursziel*:
15,93%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
43,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,01%
|
Analyst Name:
Deepa Venkateswaran
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
47,06 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
