DAX 24.225 +0,4%ESt50 5.751 +0,8%MSCI World 4.435 +0,2%Top 10 Crypto 12,17 -3,2%Nas 23.654 +0,3%Bitcoin 76.729 -2,4%Euro 1,1740 +0,4%Öl 61,12 -2,2%Gold 4.228 +0,0%
Heute im Fokus
Fed senkt Leitzins: DAX fester -- US-Börsen schwächer erwartet -- Oracle enttäuscht beim Umsatz -- Nextdoor, Novo Nordisk, Allianz, Telekom, TUI, Rheinmetall, EOS, SAP, NVIDIA, Softbank im Fokus
Top News
DAX zwischen Fed-Zinssenkung und Oracle-Enttäuschung: Abstand zur 24.000er-Marke ausgebaut DAX zwischen Fed-Zinssenkung und Oracle-Enttäuschung: Abstand zur 24.000er-Marke ausgebaut
Goldman Sachs bullish: So hoch könnte der Goldpreis 2026 klettern Goldman Sachs bullish: So hoch könnte der Goldpreis 2026 klettern
Profil

RWE Aktie

43,10 EUR -0,40 EUR -0,92 %
STU
Marktkap. 31,71 Mrd. EUR

KGV 4,17 Div. Rendite 3,82%
WKN 703712

ISIN DE0007037129

Symbol RWNFF

Bernstein Research

RWE Outperform

14:36 Uhr
RWE Outperform
RWE AG St.
43,10 EUR -0,40 EUR -0,92%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE auf "Outperform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Europäische Energieunternehmen hätten 2026 viel zu bieten, schrieb Deepa Venkateswaran in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie verwies auf den eingepreisten Branchenabschlag, erwartete jährliche Gewinnsteigerungen und höhere Dividendenrenditen. Die Expertin favorisiert Stromnetzbetreiber, sieht aber auch Chancen im Bereich der Erneuerbaren Energien, wobei sie explizit EDP Renováveis, RWE und Engie erwähnte./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 22:26 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 05:45 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Andre Laaks, RWE

Zusammenfassung: RWE Outperform

Unternehmen:
RWE AG St.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
43,13 €		 Abst. Kursziel*:
15,93%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
43,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,01%
Analyst Name:
Deepa Venkateswaran 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
47,06 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RWE AG St.

14:36 RWE Outperform Bernstein Research
11:36 RWE Overweight Barclays Capital
01.12.25 RWE Outperform Bernstein Research
20.11.25 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
20.11.25 RWE Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu RWE AG St.

finanzen.net Aktie bewertet RWE-Aktie: Bernstein Research gibt Outperform-Bewertung bekannt RWE-Aktie: Bernstein Research gibt Outperform-Bewertung bekannt
finanzen.net RWE Aktie News: RWE gibt am Donnerstagmittag ab
finanzen.net Barclays Capital veröffentlicht Bewertung: RWE-Aktie mit Overweight
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: DAX beginnt Handel in der Verlustzone
finanzen.net LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsstart leichter
finanzen.net RWE Aktie News: RWE büßt am Nachmittag ein
finanzen.net DAX 40-Wert RWE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in RWE von vor 3 Jahren verdient
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
finanzen.net RWE Aktie News: RWE am Vormittag verlustreich
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
reNEWS RWE appoints new Europe onshore boss
EQS Group EQS-DD: RWE Aktiengesellschaft: Ute Gerbaulet, buy
EQS Group EQS-PVR: RWE Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
reNEWS RWE powers up modernised Lasbek site
reNEWS RWE wins 68MW in latest Italian auction
EQS Group EQS-CMS: Announcement in accordance with Article 5 (1) lit. a) of the Regulation (EU) No. 596/2014 and Article 2 (1) of the Delegated Regulation (EU) 2016/1052
