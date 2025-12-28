DAX24.340 +0,2%Est505.746 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,06 -4,6%Nas23.593 -0,1%Bitcoin74.364 -0,3%Euro1,1768 -0,1%Öl60,64 -2,6%Gold4.533 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Nike 866993 Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Bayer BAY001 Amazon 906866 Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Alphabet A (ex Google) A14Y6F D-Wave Quantum A3DSV9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt vor Weihnachten etwas höher -- Alphabet kauft Intersect -- Novo Nordisk, D-Wave, Lufthansa, Palantir, TUI, Microsoft, Bitcoin, Gold im Fokus
Top News
Bei Nike-Aktie zugeschlagen: Wieso Apple-Chef Tim Cook seine Beteiligung verdoppelt hat Bei Nike-Aktie zugeschlagen: Wieso Apple-Chef Tim Cook seine Beteiligung verdoppelt hat
D-Wave Quantum-Aktie: Volatilität nach den Feiertagen - Insider-Verkäufe und Event-Fahrplan im Fokus D-Wave Quantum-Aktie: Volatilität nach den Feiertagen - Insider-Verkäufe und Event-Fahrplan im Fokus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Rohstoffe aktuell

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Sonntagabend

28.12.25 20:43 Uhr
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Sonntagabend | finanzen.net

Die Entwicklung der wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse auf einen Blick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
2.958,00 USD 3,52 USD 0,12%
News
Baumwolle
0,64 USD USD 0,39%
News
Bleipreis
1.945,40 USD 0,05 USD
News
Dieselpreis Benzin
1,59 EUR -0,01 EUR -0,56%
News
EEX Strompreis Phelix DE
89,20 EUR 0,09 EUR 0,10%
News
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
News
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
4,37 USD USD
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.532,63 USD USD
News
Haferpreis
3,08 USD USD
News
Heizölpreis
55,74 USD USD
News
Holzpreis
552,00 USD USD
News
Kaffeepreis
3,50 USD 0,05 USD 1,48%
News
Kakaopreis
4.216,00 GBP -84,00 GBP -1,95%
News
Kohlepreis
95,20 USD USD
News
Kupferpreis
12.252,75 USD 185,10 USD 1,53%
News
Lebendrindpreis
2,30 USD 0,01 USD 0,49%
News
Mageres Schwein Preis
0,85 USD USD 0,06%
News
Maispreis
4,50 USD -0,01 USD -0,11%
News
Mastrindpreis
3,46 USD USD 0,04%
News
Milchpreis
15,88 USD 0,02 USD 0,13%
News
Naphthapreis (European)
504,08 USD USD
News
Nickelpreis
15.433,50 USD -29,00 USD -0,19%
News
Ölpreis (Brent)
60,64 USD -1,64 USD -2,63%
News
Ölpreis (WTI)
56,74 USD USD
News
Orangensaftpreis
2,02 USD -0,08 USD -3,71%
News
Palladiumpreis
1.897,50 USD -35,00 USD -1,81%
News
Palmölpreis
4.058,00 MYR 48,00 MYR 1,20%
News
Platinpreis
2.413,50 USD -39,00 USD -1,59%
News
Rapspreis
450,00 EUR -1,00 EUR -0,22%
News
Reispreis
9,75 USD -0,04 USD -0,41%
News
Silberpreis
79,15 USD -0,01 USD -0,01%
News
Sojabohnenmehlpreis
303,80 USD 0,10 USD 0,03%
News
Sojabohnenölpreis
0,49 USD USD -0,08%
News
Sojabohnenpreis
10,58 USD -0,01 USD -0,09%
News
Super Benzin
1,65 EUR -0,01 EUR -0,30%
News
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
News
Weizenpreis
190,25 EUR 1,25 EUR 0,66%
News
Zinkpreis
3.059,40 USD -27,00 USD -0,87%
News
Zinnpreis
43.153,50 USD -435,00 USD -1,00%
News
Zuckerpreis
0,15 USD USD -0,78%
News

Kaum Bewegung lässt sich am Abend beim Goldpreis erkennen. Um 20:40 Uhr tendierte der Preis bei 4.532,63 US-Dollar und somit auf dem Niveau des Vortages.

Indessen reduziert sich der Silberpreis um -0,01 Prozent auf 79,15 US-Dollar. Am Vortag notierte der Silberpreis bei 79,16 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Platinpreis um -1,59 Prozent auf 2.413,50 US-Dollar. Am Vortag notierte der Platinpreis bei 2.452,50 US-Dollar.

Daneben sinkt der Palladiumpreis um -1,81 Prozent auf 1.897,50 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 1.932,50 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Chepko Danil Vitalevich / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldpreis