Handel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Mittwochmittag Gewinne

Kursentwicklung

Am Mittwoch legen Anleger in Europa eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Mittwoch tendiert der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0,06 Prozent höher bei 5.752,45 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 4,900 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,003 Prozent tiefer bei 5.749,09 Punkten in den Mittwochshandel, nach 5.749,28 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5.754,56 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5.744,75 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Verluste von 0,034 Prozent. Vor einem Monat, am 24.11.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5.528,67 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 24.09.2025, einen Stand von 5.464,56 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 24.12.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit 4.857,86 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 16,97 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5.818,07 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.540,22 Zählern verzeichnet.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf

Im Euro STOXX 50 sticht die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 0 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 347,291 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Die Bayer-Aktie hat mit 7,62 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Die Eni-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,53 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net