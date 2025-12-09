DAX 24.049 -0,5%ESt50 5.704 -0,3%MSCI World 4.401 +0,0%Top 10 Crypto 12,57 +2,8%Nas 23.576 +0,1%Bitcoin 78.925 -1,0%Euro 1,1640 +0,1%Öl 62,21 +0,1%Gold 4.200 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 TUI TUAG50 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Vonovia A1ML7J Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Zinsentscheid: DAX tiefer -- GameStop-Zahlen enttäuschen -- Palantir, Lufthansa, Intel, VW, Vonovia, Bayer, Rüstungsaktien, Microsoft, Amazon, TUI, TSMC, Delivery Hero im Fokus
Top News
Tag des Fed-Entscheids: DAX-Anleger ziehen sich vor Zins-News zurück Tag des Fed-Entscheids: DAX-Anleger ziehen sich vor Zins-News zurück
Deutsche Börse-Aktie: Barclays Capital gibt Overweight-Bewertung bekannt Deutsche Börse-Aktie: Barclays Capital gibt Overweight-Bewertung bekannt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Bayer Aktie

Kaufen
Verkaufen
Bayer Aktien-Sparplan
36,16 EUR -0,14 EUR -0,37 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 34,26 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,57%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN BAY001

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000BAY0017

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BAYZF

JP Morgan Chase & Co.

Bayer Overweight

08.12.25
Bayer Overweight
Aktie in diesem Artikel
Bayer
36,16 EUR -0,14 EUR -0,37%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Bayer von 25 auf 50 Euro verdoppelt und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Die Papiere der Leverkusener zählen neben Astrazeneca und Novartis zu den Branchenfavoriten des Analysten Richard Vosser, wie er am Montag in seinem Ausblick auf 2026 für die europäische Pharmabranche schrieb. Bei Bayer bessere sich die Geschäftslage und obendrein bestehe die Chance auf eine Eindämmung der negativen Folgen aus den Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:14 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Bayer Overweight

Unternehmen:
Bayer		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
33,34 €		 Abst. Kursziel*:
49,97%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
36,16 €		 Abst. Kursziel aktuell:
38,27%
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
32,66 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Bayer

08.12.25 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.12.25 Bayer Equal Weight Barclays Capital
02.12.25 Bayer Kaufen DZ BANK
02.12.25 Bayer Buy Merrill Lynch & Co., Inc.
02.12.25 Bayer Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Bayer

finanzen.net Experten zuversichtlich 2025 auf Erfolgskurs: Bayer-Aktie nach neuem Jahreshoch schwächer - JPMorgan mit Kurszielverdopplung 2025 auf Erfolgskurs: Bayer-Aktie nach neuem Jahreshoch schwächer - JPMorgan mit Kurszielverdopplung
dpa-afx ROUNDUP: Umstrittene Glyphosat-Studie nach 25 Jahren zurückgezogen
finanzen.net Bayer Aktie News: Bayer verbilligt sich am Mittwochmittag
dpa-afx Umstrittene Glyphosat-Studie nach 25 Jahren zurückgezogen
finanzen.net Bayer Aktie News: Bayer am Mittwochvormittag stabil
finanzen.net XETRA-Handel: DAX schlussendlich stärker
finanzen.net XETRA-Handel: LUS-DAX zum Handelsende mit Zuschlägen
finanzen.net Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels leichter
Dow Jones XETRA-SCHLUSS/Freundlich - Bayer erneut fest - Thyssen und Evotec unter Druck
EQS Group EQS-PVR: Bayer Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Bayer Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
FOX Business Trump administration backs Bayer as Roundup fight moves toward Supreme Court
Zacks Bayer Stock Up as Government Backs Supreme Court Review in Roundup Case
Zacks Why Bayer Aktiengesellschaft (BAYRY) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
Business Times European shares little changed; Bayer surges on Trump administration backing
Financial Times US government backs Bayer bid to curb Roundup claims
MarketWatch Bayer stock has its best day in 17 years after support from Trump’s solicitor general
RSS Feed
Bayer zu myNews hinzufügen