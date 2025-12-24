Handel in London: FTSE 100 in der Verlustzone

FTSE 100-Performance im Blick

Beim FTSE 100 stehen die Signale aktuell auf Stabilisierung.

Am Mittwoch gibt der FTSE 100 um 12:07 Uhr via LSE um 0,06 Prozent auf 9.883,75 Punkte nach. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,853 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,000 Prozent auf 9.889,20 Punkte an der Kurstafel, nach 9.889,22 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 9.893,15 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 9.866,33 Einheiten.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verlor der FTSE 100 bereits um 0,138 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.11.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 9.534,91 Punkten auf. Der FTSE 100 stand noch vor drei Monaten, am 24.09.2025, bei 9.250,43 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.12.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8.136,99 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 19,66 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 9.930,09 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7.544,83 Zählern registriert.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit Schroders (+ 1,57 Prozent auf 4,06 GBP), Entain (+ 0,86 Prozent auf 7,52 GBP), Frasers Group (+ 0,75 Prozent auf 6,74 GBP), Barratt Developments (+ 0,74 Prozent auf 3,75 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (+ 0,74 Prozent auf 89,17 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil WPP 2012 (-0,85 Prozent auf 3,27 GBP), Rolls-Royce (-0,84 Prozent auf 11,50 GBP), International Consolidated Airlines (-0,84 Prozent auf 4,15 GBP), GSK (-0,72 Prozent auf 18,02 GBP) und AstraZeneca (-0,62 Prozent auf 136,51 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 den größten Börsenwert aufweisen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via LSE 4.168.189 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 242,274 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,94 erwartet. Die Legal General-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,42 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net