Rolls-Royce Aktie
Marktkap. 105,51 Mrd. EURKGV 18,92 Div. Rendite 1,06%
WKN A1H81L
ISIN GB00B63H8491
Symbol RYCEF
Rolls-Royce Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Bewertung von Rolls-Royce beim Kursziel von 1275 Pence mit "Outperform" aufgenommen. Das Management habe den Triebwerksbauer in den vergangenen Jahren mit einer wieder verbesserten Geschäftsentwicklung wieder auf die Beine gestellt, schrieb Mark Fielding in seiner am Dienstag vorliegenden Analyse. Darauf aufbauend betonte er das nach wie vor sehr attraktive Portfolio im Bereich der Großraumflugzeuge./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 23:42 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rolls-Royce Outperform
|Unternehmen:
Rolls-Royce Plc
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
12,75 £
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
10,94 £
|Abst. Kursziel*:
16,49%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Mark Fielding
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
12,50 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Rolls-Royce Plc
|08:01
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|14.11.25
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|13.11.25
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.25
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|08:01
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|14.11.25
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|13.11.25
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.25
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|08:01
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|14.11.25
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|13.11.25
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.25
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|27.02.25
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.24
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.24
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.08.23
|Rolls-Royce Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.23
|Rolls-Royce Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.25
|Rolls-Royce Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.11.23
|Rolls-Royce Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.23
|Rolls-Royce Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.23
|Rolls-Royce Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.23
|Rolls-Royce Equal Weight
|Barclays Capital