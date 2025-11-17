DAX 23.591 -1,2%ESt50 5.587 -1,0%MSCI World 4.288 -0,4%Top 10 Crypto 12,28 -1,8%Nas 22.708 -0,8%Bitcoin 78.132 -1,6%Euro 1,1605 +0,1%Öl 63,67 -0,6%Gold 4.025 -0,5%
Rolls-Royce Aktie

Marktkap. 105,51 Mrd. EUR

KGV 18,92 Div. Rendite 1,06%
WKN A1H81L

ISIN GB00B63H8491

Symbol RYCEF

Rolls-Royce Plc
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Bewertung von Rolls-Royce beim Kursziel von 1275 Pence mit "Outperform" aufgenommen. Das Management habe den Triebwerksbauer in den vergangenen Jahren mit einer wieder verbesserten Geschäftsentwicklung wieder auf die Beine gestellt, schrieb Mark Fielding in seiner am Dienstag vorliegenden Analyse. Darauf aufbauend betonte er das nach wie vor sehr attraktive Portfolio im Bereich der Großraumflugzeuge./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 23:42 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rolls-Royce Outperform

Unternehmen:
Rolls-Royce Plc		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
12,75 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
10,94 £		 Abst. Kursziel*:
16,49%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Mark Fielding 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,50 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

